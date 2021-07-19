江西工廠氣體外洩農物「20分鐘」乾枯？官方：沒那麼誇張
中國媒體近日報導，本月16日江西省贛州市會昌縣周田鎮半崗村一化工園區，發生不明氣體外洩事故，導致多位村民出現頭暈、噁心等症狀，幾百畝農作物更在20分鐘內枯萎發黃。不過經事後調查，當局澄清事件過程中，並沒有出現早前媒體報導的「村民倒地、農作物20分鐘枯乾」等現象。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-19 14:42:57
根據陸媒《澎派新聞》19日報導，會昌縣周田鎮九二基地附近群眾，近日曾向當地政府反映，聞到「刺激性」氣味，以及農作物受損等事件發生，當局獲報後隨即展開調查，並成立了事件應急處置指揮部，處理事件調查的各項工作。
報導指出，感覺身體不適或對身體健康有顧慮的群眾，共有56人，皆已前往縣人民醫院檢查、觀察、就醫。經過詳細檢查，均未發現刺激性腐蝕性有害氣體，可能導致的皮膚、眼、口、鼻粘膜損傷，或是喉、呼吸道粘膜及肺組織的充血、水腫、滲出、糜爛等症狀；有部分人表現出輕微的臨床症狀，如乏力、頭暈、嘔吐，大部分群眾則是到醫院檢查無恙後已返家。
截至7月18日下午5點，事件相關民眾，仍在醫院留觀的有4人，會昌縣應急管理局強調，並沒有出現先前其他陸媒報導的，「村民倒地、農作物20分鐘枯乾」等現象。
16日有陸媒引用村民描述報導，上週五上午8時許突然聞到臭味，氣味越來越濃，受不明氣體影響，正在農田工作的幾位婦人走避不及暈倒在地，大棚裡的蔬菜、田裡種的茄子、稻穀、西瓜全都枯萎，氣體洩漏後的20分鐘左右，農田裡的農作物葉子紛紛乾枯。
會昌縣應急管理局事後呼籲，群眾應持守不信謠、不傳謠、不造謠的精神，但也會對周邊受影響的農戶進行造冊統計，若有損失，將視情況予以補償；同時也會對園區所有企業及周邊環境展開全面安全排查，避免類似事件再度發生。