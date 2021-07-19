高端疫苗通過EUA　食藥署長：兩大指標遠大於標準要求

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她進一步說明，其中一項是高端中和抗體幾何平均效價比值GMTR，我們看到GMTR這個值，在涵蓋95%受試者出來的相關中和抗體幾何平均值效價值，跟AZ比，主要是AZ已使用在100多個國家，效果大家是肯定的，加上台灣當時也只有AZ，因此拿AZ當做比較標準。
高端疫苗跟AZ比，在95%信賴區間下限的地方，也就是兩邊有一個比較低的2.5%，另一個值較高的2.5%，看比較低的這邊已接近最低最低點地方，它都還高於AZ疫苗綜合效價的3.4倍，這部分更高於我們要求的0.67倍
還有一項要求，吳秀梅指出，從高端疫苗這邊選了一個最高中和抗體值，選到大概40%的人那個的中和抗體值，高端做出來一定要有一半以上都要高於這個值，結果有95.5%受試者的血清反應比率都高過於這些值。
也因此，基於疾病管制署認定國內確有疫情及疫苗緊急公共衛生需求之前提，評估整體醫療利益與風險平衡，與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。不過，吳秀梅強調，專家會議也提出核定條件包括，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後1年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告，以保障國人用藥安全。
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