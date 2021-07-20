越南增4175本土病例　民眾囤積呼吸器氧氣瓶

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網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，部分越南民眾已經開始「超前部署」，著手購買呼吸器與氧氣瓶。越南衛生部官員呼籲民眾不要囤積這些醫療物資，才能把資源留給真正需要的患者。
越南衛生部診療管理局副局長阮仲科（NguyenTrong Khoa）說，民眾在家裡無法自行操作呼吸器，也不能派遣醫療人員前往協助，囤積呼吸器與氧氣瓶不僅徒勞，反而會讓真正需要的人無法取得這些資源。
阮仲科說，越南衛生部已經找到可以配合生產氧氣瓶的廠家，供應量可達醫院當前需求的30倍。此外，越南的COVID-19確診病例約有8成是無症狀或是輕症，大約僅6%的患者需要一些呼吸治療的協助。
首都河內市自今天起要求民眾沒事就待在家，並暫停所有非必要服務，政策上路首日新增44例COVID-19本土病例，知名景點還劍湖四周全拉起封鎖線，不讓民眾散步聚集，附近店家沒生意可做只好拉下鐵門。
河內市36古街之一的魚露街（Hang Mam）昨天發現兩名感染源不明的確診病例後，有關單位隨即封鎖魚露街約300公尺的部分路段，並於封鎖兩側派員駐守，不讓民眾闖入與靠近，同時對封鎖區內的民眾篩檢。
越南有約9800萬人口，自去年1月疫情爆發至今，共約5.8萬人染疫、334人死亡。越南迄今合計收到約900萬劑的COVID-19疫苗，目前有近400萬人接種第一劑疫苗，約30萬人接種完兩劑。（編輯：韋樞）1100719