NOW早報／電鍋煮菜少「1步驟」！男開蓋傻眼　行家揭真相

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原PO在PTT貼文指出「想請問一下各位，假設你只有電鍋，沒有其他廚具，這樣用外鍋直接煮不行嗎？為何一堆人說電鍋不能這樣用啊？有沒有八卦？」只見貼出的照片，原PO顛覆以往我們對於電鍋的用法，直接沒有放置內鍋，就將所有的水、火鍋料全倒入外鍋烹煮，食物煮出來看似沒什麼問題。
貼文一出，網友紛紛回應「你把外鍋當內鍋用？我的天」、「你真的會洗到崩潰」、「你的內鍋勒....要先放內鍋吧」、「要放內鍋，直接煮可能會吃到鋁鉛之類的」、「夭壽勒，你這個是鋁外鍋欸，不鏽鋼的外鍋才能這樣用....」、「不鏽鋼就能這樣用，但你這是鋁的吧...」、「可以這樣用沒錯，但如果是鋁製的外鍋還是放內鍋再煮比較好」、「洗不乾淨就會沈澱在外鍋，下次再煮就很髒了，不健康」。
事實上，在台灣市售的一般電子鍋，有許多都是以鋁製造，然後在表面塗上塑化原料為主的「不沾黏化學塗層(PTFE)」，以隔絕食材與鋁的直接接觸，而雖然鋁和化學塗層要達到300度以上高溫才會釋放毒性，但若是家中電鍋其實早就非常老舊，鍋子的內裡受損掉漆，一經加熱，釋放出來的物質恐怕沒有大家想像的這麼簡單！其中，在化學塗層中常常加入鐵氟龍的「全氟有機酸(PFOA)」，就在2006年曾被美國證實有毒，對人類有潛在的致癌作用，且在生物體內至少有四年半生存在期，民眾可要特別注意！
今日天氣／受颱風外圍沉降影響！全台天氣多雲到晴
中央氣象局今（20）日表示，今天因颱風外圍沉降影響，各地為晴到多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區也有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫普遍可到32至35度，新竹以北、金門及宜花東有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請做好防曬準備。各地低溫約26、27度。
今年第6號颱風「烟花」昨天晚上8點中心位置在北緯24.1度、東經131.5度，以每小時10公里速度向西北西進行，預計週四（22日）下半天逐漸接近台灣北部海面，週六（24日）上半天通過台灣北部海面，持續朝中國福建、浙江一帶沿海登陸，不過相關路線仍有變數，民眾可多加留意。
奧運／球后戴資穎坐經濟艙？體育署長：會負該負的責任
世界球后戴資穎搭經濟艙赴日參加東京奧運，他在個人社群網站PO文表達「想坐商務艙」的心情，引發國人不滿，尤其連總統蔡英文都致歉，認為此舉不妥，對此，教育部昨天也召開只對媒體開放的線上記者會，表達歉意。
體育署長張少熙表示，對於跟選手溝通是否搭乘經濟艙一事，他責無旁貸，會後會好好檢討，負上該負的責任。
不過到底為何選手原本是搭乘商務艙，卻又為何改成經濟艙？體育署的說法是為了防疫，不過卻讓人意外的是，奧會主席林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳、副總領隊洪志昌（體育署副署長）、顧問藍坤田（體育署組長）、顧問李文彬（國家運動訓練中心執行長）等人也都是商務艙名單，對此，體育署並未對外說明。
國內疫情警戒有望降至二級！陳時中鬆口「要一步一步走」
國內本土疫情逐漸趨緩，各界相當關注中央流行疫情指揮中心是否考慮降級。對此，指揮中心指揮官陳時中昨（19）回應，目前疫情逐漸被控制，因此國內有可能降到二級，不過希望能「一步一步走」，如果有任何疫情可能性，就會隨時重回緊縮。
陳時中表示，國際疫情再起，變種病毒是個威脅，因此目前邊境防疫措施隨時滾動式檢討，但只會更緊不會更鬆；至於國內，相關個案數逐漸減低，不明感染源的個案也連續一段時間都低於10例，到前日起往前推一個禮拜，社區群聚案例是5例，漸漸可看到疫情逐漸被控制。
陳時中強調，三級要降到二級是有可能，但希望能循序降進，並妥為規劃，同時強化預防及應變能力；國外很多是突然放鬆時候，疫情突然起來，那當然降級就是要緩步地一步一步走，那有任何疫情可能性的時候，會即時重回緊縮。
遭網紅2千字抖「混亂私生活」 吳亦凡打破沉默反擊
吳亦凡近來遭大陸網紅都美竹爆料誘姦未成年少女，日前晚上，女方還在微博上發表2000字長文，公開吳亦凡混亂的私生活，事件鬧得沸沸揚揚。而在昨（19）日稍早吳亦凡終於不再沉默，在微博回應此事。
吳亦凡在微博發文寫道：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！」接著提到，他只有在去年底的朋友聚會上，碰過都美竹，且沒有都美竹爆料的灌酒、拿走手機等行為，因此鄭重聲明：「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！ ！我對自己上述的所有話負法律責任！ ！」此外，吳亦凡的工作室也在微博上發文提到，此事已經報案處理。
都美竹日前在微博抖出吳亦凡許多私下行徑，包含批評前EXO隊友、看不起選秀冠軍，就連性生活都大膽揭露，都美竹聲稱有許多女性因為吳亦凡感染性病，甚至有人因此導致抑鬱症、自殘，以及男方總是會在發生關係後問女方：「怎麼樣？我很厲害吧？」非常勁爆。
選手搭經濟艙！邰哥2年前「神預言」曝：官員怎不坐貨艙
我國東京奧運中華代表隊昨（19）日包機前往日本，卻因世界球后戴資穎被安排搭乘經濟艙爆出選手都坐經濟艙，而中華奧會主席林鴻道、體育署組長藍坤田等官員坐在商務艙爭議掀起外界抨擊，稍早更有網友發現2019年資深藝人邰智源就在主持網路節目《木曜4超玩》砲轟過這種詭異現象，更飆罵「為什麼他們那些X官不去坐貨艙？」。
邰智源在《木曜4超玩》2019年3月21日的一日系列節目中，與羽球世界排名第三金牌國手周天成共同參觀國家運動訓練中心內的選手宿舍，邰智源在節目中段向周天成提問「我以前聽說體育署或是相關的官員出國都是做商務艙，我們選手都是坐經濟艙，是不是這樣子？」。
儘管周天成當時尷尬回答「這個不好說」，邰智源仍替選手們打抱不平痛批「為什麼他們那些狗官不去坐貨艙！然後讓我們的選手好好的，今天要去比賽、機會大的選手，坐商務艙讓他們舒舒服服？」，更對選手們拚到金牌後，官員才現身握手、恭賀的文化感到不滿。
節目片段今日又因小戴搭乘經濟艙風波被網友挖出來，截圖被放上臉書社團「爆廢公社二館」後更掀起眾人熱議，不少網友甚至回到YouTube影片下方留言「邰邰先知，長官們都搭商務艙呢」、「真是神預言」、「邰哥超前部屬」、「2年前的片段現在看真是諷刺」、「邰哥神預言，今天飛東奧選手真的都坐經濟艙」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。