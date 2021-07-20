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高端通過EUA亮燈漲停　大股東基亞、云辰也報喜

▲衛福部食藥署昨（19）日宣布通過高端新冠疫苗專案製造，圖為高端疫苗召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）
▲衛福部食藥署昨（19）日宣布通過高端新冠疫苗專案製造，圖為高端疫苗召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）

記者許家禎／台北報導

2021-07-20 09:16:22

衛生福利部食品藥物管理署昨（19）日宣布，經召開專家會議後，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人的主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防新冠肺炎。而高端疫苗今（20）日亮燈漲停，其大股東基亞與云辰也跟著開出漲停板。

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衛福部食藥署昨（19）日宣布通過高端新冠疫苗專案製造，將適用於20歲以上成人接種，外界也關係高端何時可量產供貨？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端目前產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過之後，會看量能有多少放到施打計畫，「但8月份應該能夠多少能有少量供應沒問題」。

此外，目前國產新冠疫苗除了高端之外，聯亞也送件，外界也關注聯亞新冠疫苗審查進度如何？對此食藥署署長吳秀梅表示聯亞也已送件，目前都在積極審查當中。

而消息一出，今日高端疫苗亮燈漲停，來到280.5元，大股東基亞與云辰也雙雙漲停板，分別來到70.7元與29.25元。而其他生技股也紅通通，亞諾法、國光生、台耀也飆漲停。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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