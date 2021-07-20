颱風假居家上班放不到　勞動部：若不出勤可視為曠職

輕颱烟花逐漸逼近台灣，有民眾也期待是否能迎來颱風假。然而勞動部表示，就目前居家上班的勞工而言，由於沒有通勤必要，因此就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。





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台灣去年僅對5個颱風發布警報，其中只有閃電颱風發布陸上颱風警報，且全數皆未登陸；若今年烟花颱風撲台宣布放假，將會是疫情以來首次颱風假。





由於今年台灣爆發本土疫情，陸續有公司採行居家上班的工作模式。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，就現在居家上班的情況而言，勞工沒有通勤的風險，不可以「颱風停班」為由拒絕提供勞務。





黃維琛解釋，雖然口語稱為「颱風假」，但這其實並不是真的放假，而是避免勞工因通勤往返公司的途中造成危險；而居家上班因為沒有出門的必要，勞雇之間本來也已經約定好如何提供勞務，若勞工仍堅持要放颱風假，雇主確實可視為曠職。





黃維琛提到，若是勞雇雙方經過協議，認為在颱風假期間沒有必要提供勞務時，仍然可以自行約定放颱風假或出勤，若經協議放颱風假，勞工可不出勤，雇主可不給薪。





根據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工居住地、上下班必經之地或工作地任一地點縣市政府宣布公務員停班時，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。



