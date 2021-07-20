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中國四川房產一哥暴雷！26歲總裁一上台慘成「負二代」

▲中國四川房產龍頭藍光發展，近日爆出負債高達2000億人民幣、債務違約暴雷，企業二代上台馬上就遇到難題。（圖／翻攝自藍光官網）
▲中國四川房產龍頭藍光發展，近日爆出負債高達2000億人民幣、債務違約暴雷，企業二代上台馬上就遇到難題。（圖／翻攝自藍光官網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-20 10:27:52

中國政府2020年召開重點房地產企業座談會，提出資金監測和融資管理規則，標準涵蓋「三條紅線」，目的是管控影子銀行、明股時債、違規資金流入，以及有效降低企業負債率，改善房地產金融環境。而在四川的房地產龍頭「藍光發展」日前被爆出帳面負債超過2000億人民幣（約8640億台幣），公司面臨債務危機、明星高管離職潮，總裁楊鏗也早前宣布卸任，本月初由年僅26歲的兒子楊武正「臨危受命」接班。

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藍光發展（四川藍光發展股份有限公司）至2020年12月佈局中國十大區域，進駐80多座城市，開發超過400個項目，業主人數逾100萬人，並在2020年連續14次、13年登上「中國房地產綜合實力百強」。在四川成都經營「藍光COCO蜜城」、「COCO金沙」、「藍光空場國際城」等多個建案，被稱為「川房一哥」。

▲藍光集團2016年進軍江西，還在滕王閣前盛大舉辦發佈會。（圖／翻攝自網路）
▲藍光集團2016年進軍江西，還在滕王閣前盛大舉辦發佈會。（圖／翻攝自網路）
綜合中國媒體報導，中國人民銀行（央行）、住房城鄉建設部（住建部）提出的「三條紅線」為：剔除預收款的資產負債率不得大於70%；淨負債率不得大於100%；現金短債比不得小於1倍。超過三條紅線的房企，未來不得新增有息負債；如果碰到兩條紅線，則未來有息負債年增速不能超過5%；如果碰到一條紅線，則未來有息負債年增速不得超過10%；未碰到紅線的企業，未來有息負債年增速不得超過15%。

早在去年藍光發展就傳出債務問題，開始「賣家」出售子公司，向碧桂園出售藍光物業64.4%的股權，將部分項目的股權出售給萬科集團（Vanke）。至2020年末，藍光發展總負債已經高達2118.6億人民幣，連續3年較同比上升30%。藍光今年4月開始傳出有流動性危機，本月初，藍光發展前總裁楊鏗向四川監管部門承認，公司確實陷入財務困難。

▲藍光投資控股有限公司創始人、藍光發展前總裁楊鏗。（圖／翻攝自網路）
▲藍光投資控股有限公司創始人、藍光發展前總裁楊鏗。（圖／翻攝自網路）
藍光發展前總裁楊鏗的兒子，楊武正7月5日被任命為總裁兼董事長；同日藍光發展執行長遲峰、首席財務官歐郡名雙雙辭職，藍光發展監事會主席王小英也提出離職。楊武正一上台，就遇到因債務問題遭到國際評級機構標普等多家評級機構的降級，並且目前也是引入戰略投資者的關鍵時期。隔日（6），東方金誠信用評級委員會決定將藍光發展主體信用等級由AA下調至BBB，

東方金城信用評級委員會指出，至3月末，藍光發展的全部有息債務達789.89億（人民幣，下同），其中短期有息債務338.15億元。至7月5日，藍光發展在年內到期或回售的國內信用債合計44.61億元，其中7月到期或回售的信用債合計27億元。另一方面，藍光發展的控股股東所持有的部分公司股份還被司法凍結，至7月1日，藍光集團持有的公司股份中，累計被凍結股份3.9億股，占其所持有股份的22.44%，占公司總股本的12.86%。

雖然有二代與新血注入力挽狂瀾，藍光發展還是在7月12日暴雷，到期未能償還的債務本息合計45.44億人民幣。根據2021年第一季度財報，藍光發展「剔除預收帳款後的資產負債率」為74%；淨負債率為94%；現金／短期債比為0.79；少數股東權益／總權益為61.7；其他應付款總負債為10.3。

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