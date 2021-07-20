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感謝防疫人員守護臺灣　雙峰小學生以童真筆觸溫馨感恩

▲雙峰國小學生以童真的筆觸傳達真誠，聲援替社會付出的防疫勇士們。（圖／新北市政府教育局提供）
▲雙峰國小學生以童真的筆觸傳達真誠，聲援替社會付出的防疫勇士們。（圖／新北市政府教育局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-20 10:36:56

面對疫情期間，學校停課不停學，各校教師運用遠距教學，以多元的角度引導學生面對時事議題；雙峰國小輔導室結合綜合領域及社會的課程，發起「向抗疫勇士致敬送暖感恩計畫」，將孩子們純真而溫馨的感謝卡，送到第一線辛苦的防疫人員手中。

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雙峰國小校長王耀德表示，為感念第一線防疫勇士的辛勞，發起「向抗疫勇士致敬送暖感恩計畫」，輔導室結合綜合領域及社會課程，教師透過新聞導讀，介紹各行各業的甘苦談，一同引導孩子發起感恩的心，聲援這群替社會付出的勇士們；陪同學生一起上課的家長們，也認為收穫良多並深深感動。

▲學生以真誠的圖畫與文字，傳達對防疫人員感謝的心意。（圖／新北市政府教育局提供）
▲學生以真誠的圖畫與文字，傳達對防疫人員感謝的心意。（圖／新北市政府教育局提供）
雙峰國小指出，孩子們在活動歷程中細心觀察，感恩對象十分多元，包括醫護、警消、防疫人員，及中央與地方的發言人、環保局、國軍化學兵、口罩製造商等，遮些在崗位上努力的人們，防疫期間守護著臺灣；更有老師引導小朋友們防疫工作的重要及辛勞，再帶領小朋友寫下感恩卡片並彙整成感謝影片。

前一陣子雙和醫院護理師們被攻擊的事件，讓孩子們十分震驚，四年丙班也特別製作感恩影片及照片給三位受傷的護理師；四丙的學生陳宇翔說，「醫護人員整天穿著厚重的防護衣真的很辛苦，還要避免被病毒感染，希望他們都能持續健康的進行醫療工作。」雙和醫院則迅速回覆信件表達感激之意。

▲青潭派出所第一時間將雙峰國小學童們的祝福，分享在臉書上。（圖／新北市政府教育局提供）
▲青潭派出所第一時間將雙峰國小學童們的祝福，分享在臉書上。（圖／新北市政府教育局提供）
學校也將祝福送到鄰近派出所，青潭派出所第一時間將孩子們的祝福分享在臉書上，師生收到雙和醫院及青潭所回饋的同時，也感受到付出所帶來的溫暖；輔導主任陳昱蓁認為，「孩子們能用童真的筆觸，傳達真誠的祝福，相信這次感恩的計畫，能讓孩子們記得年紀雖小，但仍能為社會貢獻一份心力！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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