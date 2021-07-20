感謝防疫人員守護臺灣　雙峰小學生以童真筆觸溫馨感恩

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雙峰國小指出，孩子們在活動歷程中細心觀察，感恩對象十分多元，包括醫護、警消、防疫人員，及中央與地方的發言人、環保局、國軍化學兵、口罩製造商等，遮些在崗位上努力的人們，防疫期間守護著臺灣；更有老師引導小朋友們防疫工作的重要及辛勞，再帶領小朋友寫下感恩卡片並彙整成感謝影片。
前一陣子雙和醫院護理師們被攻擊的事件，讓孩子們十分震驚，四年丙班也特別製作感恩影片及照片給三位受傷的護理師；四丙的學生陳宇翔說，「醫護人員整天穿著厚重的防護衣真的很辛苦，還要避免被病毒感染，希望他們都能持續健康的進行醫療工作。」雙和醫院則迅速回覆信件表達感激之意。
學校也將祝福送到鄰近派出所，青潭派出所第一時間將孩子們的祝福分享在臉書上，師生收到雙和醫院及青潭所回饋的同時，也感受到付出所帶來的溫暖；輔導主任陳昱蓁認為，「孩子們能用童真的筆觸，傳達真誠的祝福，相信這次感恩的計畫，能讓孩子們記得年紀雖小，但仍能為社會貢獻一份心力！」
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