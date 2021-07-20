一站可進台北市　交易熱區就在副都心重劃區

受到全球疫情影響，許多台商在去年紛紛回台投資，加上市場資金充沛，讓房市升溫，以新北市房市熱區之一的「新莊區」來說，交易熱區主要位在副都心重劃區，主因大型商場宏匯廣場題材助陣下，人氣快速回升，而在公共建設持續推動下，支撐區域房市。





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新莊區達42萬人，為新北市第二大城，擁有「一高(中山高速公路)、二快(台一線快速道路、台64線與台65線快速道路)、三捷運(新莊蘆洲線、機場線、環狀線)」的「上新莊」交通利多，大幅推升新北熱區房市交易量，讓最鄰近台北市的「新莊區」在今年成為房市黑馬。





中信房屋捷運新北園區站加盟店王振明店長表示，捷運環狀線第一階段去（2020）年初通車後，新北市新莊就成為全台最熱門商辦區域之一，往來台北市區與板橋都相當便利；現階段有機場捷運及環狀線貫穿，中山高、五楊高、特一及特二號快速道路等，加上境內已有兩座捷運站－機捷副都心站（A4），以及機捷和環狀線轉乘站新北產業園區站（A3、Y20），對外交通十分便利。





新莊區近3年房價修正回歸市場供需面下，去年開始谷底反彈，房價持穩向上，相對於台北市與板橋、新店，新莊區整體房價仍親民，多是首購、首換族青睞，以新莊區今年1~2月建物買賣移轉908棟，成為新北市交易量冠軍。王振明說，宏匯廣場開幕後，讓原本低迷的房市又再度熱絡，唯獨生活機能較為不足，但從去年到今年的房價，還有10～15%漲幅。





副都心重劃區為「住商合一」的大型重劃區。除了行政院聯合辦公大樓、國家電影文化中心、國際創新園區、新莊北側知識產業園區，以及典華飯店與「宏匯廣場」大型百貨進駐，為新北少數以國家級建設為主的重劃區。新北商圈以在地客、民生消費為主，房價、租金基期相對低，也吸引不少置產客入主，以獲得較佳的租金投報率，新莊副都心有雙捷加持，距離台北車站僅一站，又是機捷唯二可預辦登機掛行李的A3新北產業園區站，自然相當搶手。











