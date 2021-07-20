全球晶片荒延燒至智慧型手機　交貨時間遠超「危險紅線」

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韓國三星電子（Samsung）預估較上季相比，出貨量將下降20%；Alphabet旗下的Google也表示，旗艦機Pixel 5a 5G上市範圍將將縮小，僅在美國、日本販售。中國小米（Xiaomi）今年3月在印度推出最新旗艦機紅米（Redmi） Note 10，原訂售價為161美元（4518元台幣），但這個月零售價上漲至174美元（4883元台幣），比原價高出8%；小米另一款在印度推出的 Mi 11 Ultra手機，也受到影響從4月推出經過3個月至今才能購買。
《華爾街日報》分析指出，在智慧型手機領域，晶片的分布非常不均勻。產業分析師表示，全球每年大約賣出13億隻手機，其中六分之一來自蘋果，因此蘋果在晶片供應上擁有強大的影響力；三星雖然預估出貨量下降，但作為全世界最大的手機品牌，旗下大多數高端手機也和蘋果一樣，能夠透過企業規模，排除晶片取得上的麻煩，但是剩下八成的智慧型手機廠商就沒那麼好運了。
市場研究機構「Counterpoint Research」的數據指出，2021年前三個月的全球智能手機出貨量同比增長20%，比2019年同期增長4%，然而第二季的出貨量將比第一季度下降10%；預估今年下半年，全球智慧型手機出貨量約7.71億支，較去年同期的7.61億支的增長1.3%。在新品發表部分，2021年上半年推出了大約310款手機，比一年前的370款設備下降了18%。
Counterpoint Research研究主管帕塔克（Tarun Pathak）表示，隨著新冠疫苗的推出、經濟活動復甦，原本我們預期人們會擴大消費，但受到晶片短缺的影響，智慧型手機行業下半年的收益大幅減少。
除了5G或4G晶片，智慧型手機廠商在採購電源管理晶片、顯示器、應用處理器方面也遇到困難。海納國際集團（Susquehanna International Group）研究助理杜山（Duksan Jang）指出，至今年6月，半導體生產商平均交貨時間為19週，遠超過正常交貨時間（12至14週），也超過出供應鏈危險期限的16週。
各項零件短缺也帶動智慧型手機整體價格上漲，市場研究機構「Strategy Analytics」的數據顯示，近年來手機的平均批發價格漲幅通常不超過2%，然而，今年4月至6月，短時間內就上漲了5%。
關注美國智慧型手機銷售狀況的「Baystreet Research LLC.」首席分析師馬爾多那多（Cliff Maldonado）表示，晶片供應商的商品有限，因此會優先供貨給最有利潤的領域，相信目前任何零件，包括晶片在內等延遲交貨，都不太可能影響到全球最賺錢的智慧型手機市場（美國），受到影響主要是低階手機或消費能力較低的市場。
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