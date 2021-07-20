疫苗打完產生「黏貓副作用」　網笑：打「貓德納」嗎？

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網友邱怡璇的媽媽接種疫苗後返家，家中的愛貓「迪迪」像是蜜糖般黏在身邊，作用恰巧跟新聞中「萬磁王」的能力有些相像，便傳了訊息給邱小姐，無厘頭地稱這現象為：「打了疫苗什麼都可以黏在身上」，可不同的是，人家只能吸附冰冷的鐵器，邱媽媽黏得是超級可愛的貓貓啊！
雖然迪迪現在深愛邱媽，但最初其實是邱小姐在夜市領養攤將牠收編回家，當時邱爸、邱媽極力反對這個決定，甚至烙下狠話：「你要養牠，你就不要回來了！」，但誰能抵擋喵星人的「萌萌電波」？不一會兒就成了全家的小寶貝，甚至迪迪這個名字也是邱媽所取，原本不願意讓貓上床的牠，現在每天都在睡前享受迪迪的踏踏，然後一起安穩入眠。
全家人都身陷迪迪的可愛魅力，邱媽因為牠手工藝能力突飛猛進，自己動手做逗貓棒、貓抓板，而哥哥也為了要捕捉迪迪的身姿，特地砸大錢買單眼相機！看來網路謠言說喵星人想征服地球，不是無跡可尋的呢！網友則對邱媽打完疫苗後的有趣聯想非常喜歡，紛紛回覆說：「這⋯這個副作用有點讚！」、「我沒打都經常發生這種情況怎麼辦？要不要看醫生！」、「炫耀文」、「打了貓德納嗎」、「打完黏在床上算嗎⋯⋯」。（編輯：李惠婷）
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