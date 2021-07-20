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疫苗打完產生「黏貓副作用」　網笑：打「貓德納」嗎？

▲網友媽媽打完疫苗後貓咪黏在身邊，笑稱這是疫苗副作用！（圖／網友邱怡璇授權提供）
▲網友媽媽打完疫苗後貓咪黏在身邊，笑稱這是疫苗副作用！（圖／網友邱怡璇授權提供）

文/寵毛網

2021-07-20 22:00:00

這種副作用我可以！台灣近期正積極依類別順序向民眾施打疫苗，不同疫苗有不同的副作用，日前網上頻傳施打莫德納後，身體會具有磁力，能吸附湯匙、筷子等較輕的鐵器，能力如同漫威電影《X戰警》中的「萬磁王」般，討論度極高，雖已證實為假消息，但熱度不減，網友邱怡璇的媽媽在施打完也有了更可愛的「副作用」，她能黏貓！

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▲邱媽媽打完疫苗後，傳了貓咪黏在身上的照片給女兒。（圖／網友邱怡璇授權提供）
▲邱媽媽打完疫苗後，傳了貓咪黏在身上的照片給女兒。（圖／網友邱怡璇授權提供）
網友邱怡璇的媽媽接種疫苗後返家，家中的愛貓「迪迪」像是蜜糖般黏在身邊，作用恰巧跟新聞中「萬磁王」的能力有些相像，便傳了訊息給邱小姐，無厘頭地稱這現象為：「打了疫苗什麼都可以黏在身上」，可不同的是，人家只能吸附冰冷的鐵器，邱媽媽黏得是超級可愛的貓貓啊！

▲貓：哈囉！我是被吸引的迪迪！（圖／網友邱怡璇授權提供） 
▲貓：哈囉！我是被吸引的迪迪！（圖／網友邱怡璇授權提供） 
▲其實不打疫苗，迪迪平常就深深被邱媽吸引。（圖／網友邱怡璇授權提供） 
▲其實不打疫苗，迪迪平常就深深被邱媽吸引。（圖／網友邱怡璇授權提供） 
▲迪迪饋手宣示主權：邱媽是我的！（圖／網友邱怡璇授權提供）
▲迪迪饋手宣示主權：邱媽是我的！（圖／網友邱怡璇授權提供）
▲邱媽自製貓抓窩。（圖／網友邱怡璇授權提供） 
▲邱媽自製貓抓窩。（圖／網友邱怡璇授權提供） 
雖然迪迪現在深愛邱媽，但最初其實是邱小姐在夜市領養攤將牠收編回家，當時邱爸、邱媽極力反對這個決定，甚至烙下狠話：「你要養牠，你就不要回來了！」，但誰能抵擋喵星人的「萌萌電波」？不一會兒就成了全家的小寶貝，甚至迪迪這個名字也是邱媽所取，原本不願意讓貓上床的牠，現在每天都在睡前享受迪迪的踏踏，然後一起安穩入眠。

▲迪迪：ㄏ一ㄏ一！現在全家我最受寵！（圖／網友邱怡璇授權提供） 
▲迪迪：ㄏ一ㄏ一！現在全家我最受寵！（圖／網友邱怡璇授權提供） 
全家人都身陷迪迪的可愛魅力，邱媽因為牠手工藝能力突飛猛進，自己動手做逗貓棒、貓抓板，而哥哥也為了要捕捉迪迪的身姿，特地砸大錢買單眼相機！看來網路謠言說喵星人想征服地球，不是無跡可尋的呢！網友則對邱媽打完疫苗後的有趣聯想非常喜歡，紛紛回覆說：「這⋯這個副作用有點讚！」、「我沒打都經常發生這種情況怎麼辦？要不要看醫生！」、「炫耀文」、「打了貓德納嗎」、「打完黏在床上算嗎⋯⋯」。（編輯：李惠婷）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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