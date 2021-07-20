奧運／史上第一！46歲烏茲別克「體操媽媽」8度出征
46歲烏茲別克「體操媽媽」Oksana Chusovitina(丘索維金娜)今年將是她生涯第8度參加奧運，也成為史上唯一一位連續8次參加奧運的體操選手，繼續改寫金氏世界紀錄，而她也將擔任烏茲別克史上首位女性開幕掌旗官。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-20 12:19:59｜2021-07-20 13:19:15
Chusovitina生涯第一次參加奧運是1992年的巴塞隆納奧運，17歲的她初登場就摘下首面女子體操團體金牌，接著2008年北京奧運拿下跳馬銀牌，此外生涯手握3面世錦賽金牌，2019年的雅加達亞運還獲跳馬銀牌，可見寶刀未老。
Chusovitina曾代表蘇聯、獨立國協代表團、烏茲別克和德國等國出賽，直到上屆里約奧運，7度征戰奧運已經寫下金氏世界紀錄，東京奧運將是她第8次登場。
Chusovitina原本在1996年的亞特蘭大奧運會後決定退役結婚生子，但兒子出生後驗出罹患白血病，為了支付龐大醫療開銷，她決定重拾體操，她也不諱言參加比賽是為了賺錢，「只要兒子還沒痊癒，我就要一直堅持下去，他就是我的動力。」。
不過其實Chusovitina也相當熱愛體操，生涯第8度出戰奧運，「重點不在你幾歲了，而是你實際付出的作為。我練體操，是因為這是我熱愛的運動。要完成一件事，你得用上你的靈魂以及全心全意。」