中國軍艦監視　澳洲前軍官：偵察「護身軍刀」戰力

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高德瑞克指出，由於衛星偵察科技有其侷限，所以中國派遺情報搜集艦開往澳洲，以便就近監視「2021護身軍刀」軍演。
證實已進入澳洲昆士蘭附近域的中國情報搜集艦，分別是「天王星號」和「海王星號」。高德瑞克解釋，藉由「天王星號」和「海王星號」偵察獲得的訊號，中國可以了解監視對象的實際作戰表現和作戰能力；這是目前衛星科技所難以做到的。
高德瑞克指出，做為情報搜集艦的「天王星號」和「海王星號」，艦上可安裝用做偵察電磁頻譜和聲波光譜的感應儀、雷達，以及聲納和紅外線訊號偵察設備等。
在2017年和2019年澳洲舉行「護身軍刀」軍演期間，也分別發現一艘中國情報搜集艦靠近；而引起輿論關注的是，今年是首次發現2艘中國情報搜集艦逼近監視。
對此高德瑞克認為，這是因為今年的軍演是在較為廣大範圍的海域進行，因此中國需要派出兩艘情報搜集艦分頭監視。
高德瑞克又指出，「天王星號」和「海王星號」體積大約是6000噸，相當於現代大型巡防艦或驅逐艦的規模；不過，它們並非為了戰鬥用途而打造的軍艦。
高德瑞克還提到，在過去冷戰期間，前蘇聯也有類似派出偵察船逼近監視西方國家的行為。
另外，據「澳洲金融評論報」（The AustralianFinancial Review）19日刊登報導，「2021護身軍刀」軍演期間，澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）18日在昆士蘭州蕭瓦特灣訓練區（Shoalwater BayTraining Area）視察一輪射擊演習後說：「這就是向我們的朋友和我們敵人發放的訊息，我們和美國有著最深厚的關係。」
杜登強調：「澳洲唯一的目標，是區域和平。我們與美國、日本、英國、紐西蘭及其他印太地區的國家，應該要向（中國）共產黨和其他勢力發出強烈訊息，我們是實力強大的，我們有強大的嚇阻能力，以及我們用盡一切辦法維護我們的（印太）區域和平。」
澳洲國防部網站17日發布新聞稿證實，在「2021護身軍刀」期間，參與軍演的美軍已經兩次發射地對空MIM-104型愛國者飛彈。據澳洲國防部網站16日發布新聞稿指出，這是澳洲本土及南半球首次發射同類型愛國者飛彈。
據澳洲國防部網站19日新聞稿指出，美國海軍陸戰隊於昆士蘭費普斯山（Mount Phipps）操演「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery RocketSystem，HIMARS），發射大約20枚火箭炮。
據「澳洲人報」（The Australian）2020年10月31日報導，澳洲有意購買HIMARS系統。
澳洲「2021護身軍刀」跨國軍演，是自7月14日至31日在澳洲昆士蘭州中部和東北，以及澳洲東部沿岸海域展開，共動員11國、約1萬7000兵力。
據「澳洲金融評論報」19日刊登報導，參與「2021護身軍刀」的1萬7000兵力當中，有一半是來自澳軍。由於顧慮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，除了澳軍和本來已經在澳洲受訓的美軍外，來自其他國家的部隊僅有1800人進入澳洲本土，其他大多是是海上參與軍演。
上一屆2019年的「護身軍刀」軍演共有8國參與；今年除了主辦的美國和澳洲外，還有英國、日本、南韓、紐西蘭及加拿大等5國加入，另外法國、德國、印度與印尼等4國則前來觀摩，總計有11國。（編輯：陳惠珍）1100720