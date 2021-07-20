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加拿大8月9日起向美旅客開放　9月7日起允外國遊客入境

▲加拿大政府今天表示，完整接種疫苗的美國旅客，8月9日起可入境進行非必要旅行。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大政府今天表示，完整接種疫苗的美國旅客，8月9日起可入境進行非必要旅行。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-20 14:27:53

（中央社蒙特婁19日綜合外電報導）加拿大政府今天表示，完整接種COVID-19疫苗的美國公民與永久居民，8月9日起可前來加國進行非必要旅行，無須隔離；其他已完整接種疫苗的外國遊客，則可自9月7日起入境。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，美加陸空邊界2020年3月中起對非必要旅遊者關閉。

航空旅遊業要求加國政府放寬旅遊限制的壓力日益升高，但總理杜魯道（Justin Trudeau）政府不願冒險開放邊境，讓防堵疫情取得的進展功虧一簣。

本月稍早，加拿大政府已對完整接種的公民與永久居民解除返國後的隔離要求。

加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）今天表示：「8月9日，邊界一些重要改變將會生效，完整接種疫苗且現居美國的美國公民和永久居民，可因非必要目的進入加拿大。」

加拿大衛生部說，接種過疫苗的美國人和美國永久居民以及最後獲准入境的外國旅客，須在入境至少14天前完整接種加國當局核可的疫苗，且須依照要求接受採檢，入境時也須無症狀。

「華爾街日報」報導，加拿大批准的疫苗包括美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的COVID-19疫苗、以及莫德納（Moderna）、嬌生集團（Johnson & Johnson）與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研製的疫苗。

一直以來遊說開放邊界的加拿大旅行協會（Tourism Industry Association of Canada）表示，政府這項宣布是「讓人非常樂見的消息」。

協會發出的聲明說：「旅遊經濟已經準備好了，歡迎遊客回來。」

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）會長畢提（Perrin Beatty）也稱這項宣布是「正面舉措」，但他警告，對完整接種過疫苗的旅客而言，這些程序「昂貴且繁瑣，會嚇跑短期旅遊，包括商務旅遊」。

根據加拿大政府今天公布的數據，目前已有75%的加拿大居民至少接種一劑疫苗，有一半已完整接種。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100720

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