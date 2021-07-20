富人區首選仍屬大安區　剛性需求強勁價格未因疫情鬆動

台北市公布今年第一季住宅價格指數，全市12個行政區全面上漲，和去年同期相比，南港區年漲5.4%上漲最多，其次為信義區、大安區，也都有5%以上漲幅。統計顯示台北市今年首季，蛋白、蛋黃區同時走揚，主要是第一季尚無本土疫情，在資金寬鬆、股市狂漲下，帶動一波房產交易熱，因此北市各區呈現全面齊漲的態勢。





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今年4月台北市房市交易量增加15.99%、交易總額增加11.14%、住宅價格指數下降0.25%，其中大安區也有45.76億元，漲幅約0.66%，但房價也不因量少而下跌，與去年同期比較，今年房價漲幅也有5.30%。中信房屋信義安和加盟店陳廷達經理表示，從去年開始受全球供應鏈重組、台商資金回流等利多因素，不少企業主選擇在大安區置產，有銀行或企業客戶分析，現在銀行利息低，大多人將定存或股票紛紛獲利了結，而房地產是唯一能夠抵抗低利率、通膨的保值方式，也是大多數人所認同的想法，因此投入房市是最好抗通膨的方法。





陳廷達強調，早期買大安區有既定認知，就是地價貴、民生機能、學區健全，現階段大安區剛性需求量高，其中「學區」更是置產客注重的重點，長久以來學區宅一直供不應求，近年北市府原以為減班可以將學生分散到其他學區，但實行後卻是反效果，更讓不少家長想盡辦法擠進全台北知名度高的學校，同時也帶動房價。





隨著五月中旬COVID-19本土疫情的擴散，以及全國進入三級警戒等影響，民眾皆盡可能減少外出，因此看房率大受打擊，但租房、買房仍舊是民生的剛性需求，因此有業者推出「線上賞屋」、「實境賞屋」等服務，像是Line視訊通話、預錄影片介紹等，同時這也已成為疫情下最夯的帶看模式。





陳廷達表示，現在是疫情高峰期，社區消毒做的勤，看屋相對安全；尤其大安區是很明顯的對比；因而帶看模式也有所改變，尤其社區警衛不讓帶看，網路線上賞屋成為目前帶看的第一關卡，觀看比較後再看一次房屋，客戶直接下斡旋或直接成交，現手邊斡旋案件目前都已進入排隊階段。



