翁茂鍾涉易服勞役造假　出庭認罪盼交保

（中央社記者楊思瑞台南20日電）以筆記本掀起司法圈醜聞的佳和集團前董事長翁茂鍾，因炒股案被判刑易服勞役，卻涉嫌在台南警方包庇下假造勞動紀錄，今年4月遭羈押，今天開庭時表明認罪，盼可獲交保、就醫。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台南地檢署調查，翁茂鍾民國100年間因涉及共同炒作佳和股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，由台北地檢署囑託南檢執行，南檢則准予易服社會勞動，101年9月執行完畢。





不過，台灣高等檢察署檢察官發現翁茂鍾竟在短短101年1月至9月間，就完成2196小時社會勞動，涉有執行不實，認為台南市政府警察局麻豆分局官田分駐所未依規定執行，涉嫌包庇翁茂鍾。





南檢認為翁茂鍾和當時官田分駐所楊姓副所長同謀，翁茂鍾人未到，卻在相關督導與簽到表冊上有不實記載，讓翁茂鍾得以提前完成易服勞動。檢察官認定翁、楊兩人涉犯公務員登載不實，罪嫌重大，今年4月向台南地院聲請羈押禁見獲准。





南檢於今年5月底起訴翁、楊兩人，另外，前南檢林姓觀護佐理員與10名員警處以緩起訴。





台南地院今天召開準備庭，翁茂鍾出庭時表示，對檢方認定的犯罪事實全部認罪，不必再調查證據及傳訊證人，希望法官給他自新機會，因個人行為造成社會風波，也要對檢警人員道歉。





翁茂鍾表示，他已70歲且患有慢性病，希望法官讓他交保，他不會逃亡，在合理就醫治療身體後，會勇於面對刑期。





法官彭喜有聽完翁茂鍾與律師的論述後表示，既然翁茂鍾表明認罪，將先裁定解除禁見，再斟酌是否交保，開庭後還押。（編輯：陳仁華）1100720



