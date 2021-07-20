高端闖關「4疑點」！她斷言：蔡英文高調護航一定有鬼

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因此，國民黨團主張，要求蔡政府官員、護航立委、政治人物，請將手臂留給高端，立刻公告EUA審查委員名單，並公告EUA審查會議過程、記錄，贊成與反對理由。同時，國民黨要求，高端公告原始股東名單、1年內交易紀錄及股市交易相關調查記錄。
國民黨團指出，根據食藥署6月16日內部會議「提早核准EUA關鍵期程即可施打數量」期程表，高端完全按照劇本通過EUA審查，令外界可議的是，EUA審查會議全程未錄影，且未公開相關資料，疫情中心指揮官陳時中甚至以「公開也不能保證沒有背後交易」為說詞，大膽護航。
黨團總召費鴻泰指出，為了維護高端股東利益，衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅依照蔡英文總統寫好的劇本，讓高端通過EUA，不守程序正義，完全不符合正常藥品審查過程，更違反世界標準。
首席副書記長陳玉珍表示，高端疫苗19日通過EUA緊急授權，本來應該是值得驕傲的事，如此光榮的「國苗國造」，更應該讓國人知道是哪些專家學者做出的審查結果，如此傑出的表現，怎麼能不讓他們接受國人的喝采呢？食藥署更應該公布所有審查過程和數據讓國人安心、放心地施打國產疫苗才對，實在不懂如此值得驕傲的事情，衛福部、食藥署卻選擇黑箱作業？連審查委員名單都不敢公布。
陳玉珍強調，國民黨團支持國產疫苗研發，甚至達到國際認證，唯有公開審查過程，以科學證據讓國人對國產疫苗充滿信心。
鄭麗文接著表示，高端疫苗完全按照蔡英文的劇本，順利拿到EUA緊急授權，其審查過程黑箱、蠻幹，說明了民進黨政府比共產國家還共產，比極權國家還極權，應證了陳時中部長口中的「居心叵測」。
鄭指出，放眼世界各國無論是德國BNT、美國莫德納、嬌生疫苗的EUA審查會，都是網路直播，所有參與專家表達意見，沒有人會躲躲藏藏不敢見光，光明正大告訴全世界他的專業意見，只有台灣黑箱，而政府黑箱決議就是在逃避責任。