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豆芽菜還能怎料理？老饕曝「絕配食譜」：清爽開胃好下飯

▲網友詢問「豆芽菜除了清炒還能怎樣料理？」釣出許多內行老饕分享撇步。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友詢問「豆芽菜除了清炒還能怎樣料理？」釣出許多內行老饕分享撇步。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 16:41:44

豆芽菜是台灣民眾餐桌上最常見的青菜之一，除了涼拌、清炒，還可以加入各式料理當作點綴，更是鐵板燒必備的經典配菜。就有網友透露，因為媽媽非常愛炒豆芽菜，吃到「有點害怕」了，想請教大家豆芽菜還可以怎樣料理？貼文一出立刻引發熱議，釣出許多內行人分享料理秘訣。

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原PO在臉書社團《家常菜》發文，笑稱「最近吃豆芽菜，吃到有點害怕了」，因為媽媽非常愛炒豆芽菜，讓想變點花樣的原PO不禁請教大家，「豆芽菜除了清炒，還可以怎樣料理啊？」

▲網友詢問豆芽菜除了清炒還能怎樣料理？引發熱議。（圖／翻攝自《家常菜》臉書社團）
▲網友詢問豆芽菜除了清炒還能怎樣料理？引發熱議。（圖／翻攝自《家常菜》臉書社團）
網友紛紛在底下留言回覆說，「豆芽菜燙好先擺盤，再燙火鍋肉片擺上面，淋蒜泥醬油辣椒汁，有菜有肉」、「蛋餅皮包豆芽洋蔥雞肉，好吃」、「加米酒、胡椒粒 、蔥、辣椒蒜頭，一點點醬油，炒出來就跟鐵板燒炒得一樣」、「蒜頭用奶油爆香，加濕香菇切片清炒，起鍋前加入粗黑胡椒粒，味道就很不一樣」、「加洋蔥炒，再加上黑胡椒醬拌炒好吃又開胃」、「炒泡菜..包在豆包裡煎」、「把豆芽菜跟其他小孩不愛吃的蔬菜切一切，混在一起做煎餅」、「老佛爺宮庭菜……肉末釀豆芽」。

另外不少網友都建議各類涼拌吃法，「燙一下，涼拌很清爽」、「涼拌加點醋或檸檬汁，做酸甜口味，清爽開胃」、「涼拌麻辣」、「韓式微辣涼拌小菜」、「天氣熱～吃清爽涼拌好舒服」、「涼拌雞絲」。（編輯：倪浩軒）

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