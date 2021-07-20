連勝文：政府應出150億BNT疫苗錢 否則該發贖罪券
國民黨智庫副董事長連勝文在臉書發文表示，鴻海、台積電連同慈濟購買捐贈的BNT疫苗金額，粗估近150億，這個錢本來應該是政府出，當初編列購買疫苗的預算，到底花到哪裡去了？如果這150億政府不出，應該退稅用現金發給大家，或應該加碼發放命名為「贖罪券」的消費券。
記者余祥／台北報導
2021-07-20 17:48:47｜2021-07-20 17:49:03
連勝文說，如果全民退稅施行太複雜，消費券我國已經發了兩次，當台灣餐飲、零售與觀光服務業面臨有史以來最慘的夏天時，在疫情「降級」後，絕對有必要、迅速發放每人最少5000、6000元的消費券，刺激消費。
連勝文表示，他認為消費券應該命名為「贖罪券」，也就是當權者要向人民贖罪的意思，中世紀羅馬的統治者教廷，遭眾多宗教改革人士批評為自私貪腐而賣贖罪券，甚至導致日後宗教改革與戰爭，但2021年的台灣，贖罪券的意義大不相同，因為民進黨執政發生台鐵慘痛交通事故、「3+11」造成嚴重防疫破口、頑拒擴大篩檢、錯誤的疫苗政策使疫苗極度短缺、新冠治療藥物準備嚴重不足、醫療量能準備嚴重不足等一連串人禍，導致台灣痛失超過800名同胞生命，以及無法計算的經濟損失，同時政府對民間捐贈疫苗先卡後搶，導致救命的BNT疫苗延遲扺台，危害台灣人生命及生活安全。
連勝文說，政府發「贖罪券」只是乞求台灣人民原諒最基本的做法。人說行善要及時，贖罪就要更快，民進黨在防疫上的諸多過錯，已造成台灣人重大的生命及財產損失，在發行第三次消費券的作業上，不應再有任何不必要的拖延了。