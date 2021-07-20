韓國爆最大軍中群聚感染　國務總理國防部長致歉

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金富謙在跨部會疫情會議上表示： 「沒能更好地照顧替國家奉獻的官兵安全，我要為此致上歉意。」他也承諾全力支援染疫艦組成員的治療與康復，染疫者有12人為重症。
文武大王艦2月初出發前往亞丁灣（Gulf of Aden）執行8個月的反海盜任務，軍方沒有讓艦組人員接種疫苗，國防部長徐旭為此致歉。他也表示，將檢討所有海外軍團的防疫政策。
國務總理與國防部長罕見雙雙出面致歉，顯示韓國群眾對於政府處理疫情的不滿持續升高。韓國目前爆發第4波疫情，卻因為疫苗短缺，導致5200萬人口裡卻僅有13%完整接種疫苗。
這次爆發群聚感染的文武大王艦，在韓國開始推行全國疫苗接種計畫數週前出海。
韓國國防部表示，由於緊急應變機制不足，以及部分疫苗需要冷藏裝備，當局決定在海上接種疫苗不可行。
不過，在野黨議員表示，政府應該尋求他國幫助，或是讓已經接種過疫苗的人替換上艦，要求總統文在寅道歉，並撤換徐旭。
韓國政府啟動緊急空中運輸計畫，301名官兵將在今天全數抵達首爾。官員表示，重症者將被送往醫院，輕症者被送往治療中心，少數篩檢結果陰性的會在軍方設施進行隔離。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1100720