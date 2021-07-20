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韓國爆最大軍中群聚感染　國務總理國防部長致歉

▲韓國軍艦文武大王艦爆發新冠肺炎群聚感染，國務總理金富謙與國防部長徐旭，雙雙出面致歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國軍艦文武大王艦爆發新冠肺炎群聚感染，國務總理金富謙與國防部長徐旭，雙雙出面致歉。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-20 19:28:34

（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國軍艦爆發大批群聚感染，上百名艦組人員確診，今天被緊急空中轉診至首爾治療。南韓國務總理金富謙與國防部長徐旭，雙雙出面致歉。

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韓國軍方派遣至非洲海域的清海部隊34營，官兵所搭乘的文武大王艦（Munmu the Great）日前爆發群聚感染，船上301人沒有接種疫苗，結果近250人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），是韓國軍方迄今最大的群聚感染，也引發群眾對於政府未能保護官兵安全的憤怒。

金富謙在跨部會疫情會議上表示： 「沒能更好地照顧替國家奉獻的官兵安全，我要為此致上歉意。」他也承諾全力支援染疫艦組成員的治療與康復，染疫者有12人為重症。

文武大王艦2月初出發前往亞丁灣（Gulf of Aden）執行8個月的反海盜任務，軍方沒有讓艦組人員接種疫苗，國防部長徐旭為此致歉。他也表示，將檢討所有海外軍團的防疫政策。

國務總理與國防部長罕見雙雙出面致歉，顯示韓國群眾對於政府處理疫情的不滿持續升高。韓國目前爆發第4波疫情，卻因為疫苗短缺，導致5200萬人口裡卻僅有13%完整接種疫苗。

這次爆發群聚感染的文武大王艦，在韓國開始推行全國疫苗接種計畫數週前出海。

韓國國防部表示，由於緊急應變機制不足，以及部分疫苗需要冷藏裝備，當局決定在海上接種疫苗不可行。

不過，在野黨議員表示，政府應該尋求他國幫助，或是讓已經接種過疫苗的人替換上艦，要求總統文在寅道歉，並撤換徐旭。

韓國政府啟動緊急空中運輸計畫，301名官兵將在今天全數抵達首爾。官員表示，重症者將被送往醫院，輕症者被送往治療中心，少數篩檢結果陰性的會在軍方設施進行隔離。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1100720

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