鄧惠文破解「過度付出」兩大盲點！千萬不要「撿起來做」

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「又沒人叫你做這麼多」這句話在你努力付出後聽到，一定會讓你深感委屈，但這時候你可以思考這句話帶來的警訊是什麼？當你發現你可能會有「一邊做一邊唸」、「做完討拍」、「懷疑自己價值」這些狀況後，也許你就是過度付出了，有時候你做很多的同時，可能會隨之夾雜了自己的情緒，對其他沒付出的家人來說，反倒會變成是一種壓力，但絕對不是說你不好，而是你要照料自己的心理「適時放下」那些事情。
鄧醫師也笑說，千萬不要有「只要大家能感恩你，不管你做什麼都是好結果」這種想法，如果你覺得把事情撿起來做，大家都會肯定你、感謝你甚至以後不會濫用你，都是幾乎不會發生的事，因為問題就出在「撿起來做」。因為當你撿沒有人要做的事情起來時，你的心裡就會覺得不舒服了，可能會認為自己很辛苦，有負面情緒時就會開始出現碎碎唸、或是心裡總是os想為什麼只有你這麼累？會想得到他人的讚賞，開始會把自己做的都講一遍給大家聽，但你沒有聽到你想聽的回答時，情緒就會不好了。
鄧醫師解釋，如果今天你做了很多，最後受不了說了一句傷人的話，其實是因為你的內在潛意識自動出現保護機制，而說出傷人的話，當你們吵架、關係不好時，你是不是自然而然地會認為這個人「不值得」你付出，這就是你內在的一種自我平衡，如果你不希望這樣的機制啟動的話，盡量不要把自己放到一個被害或是委屈的角色，我們很少會有去了解自己心力的評估，所以很多人都是很努力的做，可是最後才發現自己的價值觀並沒有被接納、認同，因而產生很大懷疑，如果你沒有這麼強大的心理強度的話，很容易會陷入情緒的混亂。
最後鄧醫師提醒，過度付出並不是說你做的不應該，而是你要知道你處在一種付出跟回饋不平衡的狀況，你的付出「多」了；不是說你做的不對，而是叫你不要做會超出心裡能負荷的量。