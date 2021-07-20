自助餐夾4樣菜被收2百！網見「份量」超火大：根本搶錢吧
自助餐因為其豐富的菜色，深受不少人喜愛，但也時常因未結帳金額引發爭議。就有網友上網抱怨，自己購買4道菜外加花生與白飯，卻被收取2百元，完整分量曝光後，更讓不少網友直呼搶錢。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 21:03:36
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文，自己到一間有標價的自助餐店，夾取了一隻雞腿、一平匙的肉類、花椰菜、蒸蛋、再外加10塊錢花生、5塊的白飯，「店家標價是一隻雞腿45、肉平匙30、菜平匙20、蒸蛋20元」。
沒想到原PO前往結帳時，店家卻開口收取2百元，除了跟標價有明顯落差之外，份量不多卻要這麼貴，也讓她相當不能接受。忍不住上網抱怨「把客人當盤子的自助餐」。
而2百元自助餐的份量曝光後，立刻讓不少網友大喊「這樣100我都嫌貴了，這樣還要200根本搶錢吧，不過我猜等等就有人出來嗆不爽自己煮」、「買80塊便當好像都比這豐富呢」、「從來不去不熟的自助餐，每次去都是重傷害」、「店家的標價是太低了，但結帳後才跟客人收更高價格，不是很奇怪嗎」、「默默的覺得你大概被當盤子了」。更有人推測，店家標價應該是以公克計算，「店家標出的單價，感覺是以每100g來計算，但這樣看下來我還是覺得貴」。（編輯：潘毅）