大餅跟西式餅乾較想收到哪種？全場一面倒　曝「3原因」

一般來說，男女雙方確定結婚後，除了發喜帖通知親朋好友外，女方也會分送喜餅給大家，藉以分享喜訊。而近日就有一名網友在PTT詢問大家「會喜歡收到大餅還是西式餅乾？」結果全場答案一面倒，紛紛點出「關鍵3主因」。

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，「南部好像都送大餅？北部都送西式餅乾？我朋友說大餅很油，他無法理解為什麼要送大餅，但我爸媽就很愛，有收到的話早餐吃一塊，下午茶也可以吃一塊，感覺各有千秋」，他並好奇請問大會「喜歡收到大餅還是西式餅乾？」

▲近日有網友在PTT詢問大家「會喜歡收到大餅還是西式餅乾？」結果全場答案一面倒。（圖／翻攝自PTT）

問題一 出，許多網友一致秒選「西餅」，其原因就在於「

保存期限較長

」、「

方便攜帶

」以及「

口味豐富

」，「西式，可以放比較久...」「西式，可以久放、方便攜帶、口味選擇多，比較好跟朋友分享」、「西式，方便攜帶又可以放比較久」、「西餅，大餅期限很短耶」、「西式，比較好保存，能吃到的口味也比較多」。

不過，也有少數人直言「好吃的大餅>>>大部分普通的西餅」、「大餅好好吃，但好難分食」、「當然是大餅啊，餅乾少又貴沒什麼味道」、「推好吃的大餅，西式餅乾吃起來差不多」；此外，還有網友表示「8年級選西式，但我不太在意有沒有拿到喜餅，如果是送四五六年級的還是建議中式，他們比較在意禮節，沒送中式可能會被說嘴。」「年輕時喜歡西餅，老了反而愛中式大餅。」

事實上，無論是中式大餅或西式餅乾，兩者都各有優點，各自有人喜愛，新人們可根據自己的喜好來挑選喜餅，或者評估收到喜餅的人較偏好哪一種，只要心意足夠，收到的人想必都會很開心的。（編輯：許苡晴）