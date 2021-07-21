影／貓咪喜歡「被大力」拍屁屁　網笑：口味吃很重！

貓貓口味很重耶！大部分貓咪都喜歡被拍屁屁，而網友

潘采蓉家的橘貓「麻糬」是一隻重度上癮者，引導奴才拍打力道越來越大，麻糬本貓卻是一臉享受，讓潘小姐都不禁傻眼：「我真的沒有虐貓！」。

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▲今天的主角「麻糬」！（圖／網友潘采蓉授權提供）

× ▲今天的主角「麻糬」！（圖／網友潘采蓉授權提供）

▲常常與潘小姐一塊窩在床上。（圖／網友潘采蓉授權提供）

× ▲常常與潘小姐一塊窩在床上。（圖／網友潘采蓉授權提供）

▲香香粉粉小肉球！（圖／網友潘采蓉授權提供）

× ▲香香粉粉小肉球！（圖／網友潘采蓉授權提供）

麻糬小時候在菜市場附近流浪，個性親人、討喜，附近攤商便幫忙尋找主人，剛好潘小姐的朋友在這工作，得此消息，她評估完自身狀況後，便很快將貓咪接回了家。麻糬到家後很快適應，家裡似乎一下子變成牠的地盤，平常興趣是碎念和緊黏奴才，連去廁所大號都會有這台「貓咪監視器」坐在洗衣機上，觀察你的一舉一動！

▲偶爾還會跟潘小姐的男友「打架」！（圖／網友潘采蓉授權提供）

× ▲偶爾還會跟潘小姐的男友「打架」！（圖／網友潘采蓉授權提供）

▲奴才總結：「是隻愛記仇又愛咬人的機車貓XD」。（圖／網友潘采蓉授權提供）

× ▲奴才總結：「是隻愛記仇又愛咬人的機車貓XD」。（圖／網友潘采蓉授權提供）

麻糬剛到家時潘小姐就試探性地為牠拍屁屁，因為不確定喜好而小心翼翼，可麻糬似乎不太接受，等牠再長大一些後再次嘗試，這次牠卻表現得非常喜歡，而且還要求剛柔並濟，有時小力、有時大力，但漸漸麻糬的胃口越來越大，力道大到能發出「啪啪聲響」，牠還是一臉享受地表示：「繼續、繼續！」。

潘小姐對麻糬的接受程度感到驚奇，便上網詢問各位鏟屎官家的主子是否也如此，並特地附註「#我沒有虐貓」！網友們看見後紛紛熱情回覆：「我家也是要大力，太小力還會生氣」、「這個吃很重哈哈哈」、「抖M貓」、「整隻都扁掉了哈哈」、「小鈴鐺一直跳XD」、「有誰跟我一樣注意到蛋蛋一直抖的嗎？」。最後也提醒大家，雖貓咪鍾意的力度各有不同，但仍建議不要使過多力，因為拍打衝擊有可能傷到貓咪脆弱的脊椎，一起跟自家主子找到合適並合宜的力道吧！

（編輯：李惠婷）

▲跟主子一起享受拍屁屁的樂趣吧！（圖／網友潘采蓉授權提供）