NBA／無庸置疑！公鹿奪隊史第2冠 字母哥飆50分當選FMVP
NBA總冠軍賽G6今(21)日登場，公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo瘋砍50分，率隊以105:98擊敗太陽，公鹿連贏4場，睽違半世紀拿下隊史第2座總冠軍，字母哥無庸置疑當選FMVP，也成為希臘首人。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-21 11:55:11
總冠軍系列賽，公鹿從0比2落後，倒贏3場率先「聽牌」，今日G6回到主場，在場內和場外都坐滿球迷，在將近6萬人的加油助威下，上半場字母哥攻下17分7籃板，還賞了對手主將Devin Booker「火鍋」，率隊以42:47緊咬落後。
易籃再戰，字母哥加滿油催下去，第三節11投6中，獨拿20分，幫助公鹿追到77:77平手進入第四節，字母哥發威連湖人球星「詹皇」LeBron James都發推特大讚「希臘怪物」好猛，將好友太陽主控Chris Paul的情誼擺一邊。
最終字母哥出賽43分鐘，全場25投16中，三分球3投1中，較不拿手的罰球今天穩穩發揮，19投17中，繳出50分、14籃板、2助攻、5阻攻全面成績單，史上首位在總決賽45+10+5，毋庸置疑獲選FMVP。
最終字母哥出賽43分鐘，全場25投16中，較不拿手的罰球今天穩穩發揮，19投17中，繳出50分、14籃板、2助攻、5阻攻全面成績單，史上首位在總決賽45+10+5的球員，也是史上第7位總冠軍賽拿到50分的球員，無庸置疑獲選FMVP。