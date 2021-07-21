國民黨愛心待用餐全台大串連　一天一萬餐助民眾度難關

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國民黨表示，「待用餐」文化源自國外，但這股愛心待用潮，在坊間陸續得到響應。透過善心人士提前支付幾份餐點或飲品費用，或由店家自主決定提供幾份餐點，讓有需要的民眾可以免費享用，這種待用餐慈善模式不採取事先審核資格與造冊，省去行政程序，也顧及受助者的尊嚴，讓民眾接受幫助時沒有心理負擔，有需要就可以前往領取餐點。
國民黨指出，根據主計總處最新公布的5月份失業率4.11%，是7年來新高；失業人口數來到48.9萬，背後更恐象徵48.9萬個家庭陷入經濟困頓；7月份被放無薪假者高達3.1萬人，更是11年來新高。國民黨強調，「政府照顧不到的地方，民間自己動起來」，這段時間最需要大家伸出援手，給予需要的人一頓溫飽，也支撐更多店家走過困境。
國民黨指出，日前新聞報導單親媽媽冒雨騎車載2童騎乘10公里，領取愛心便當。此次，透過民代系統、民眾服務社、地方人士，於22縣市各鄉鎮共同向已經在進行待用餐店家聯繫，並招募更多合作店家，就是希望擴大串連行列，降低民眾取餐難度。同時，設計了心型立牌，提供合作店家擺放，方便民眾一眼辨識是否提供待用餐；現有數位黨部app上亦放置了可供民眾即時搜尋的待用餐地圖，民眾無需具備黨籍，只要下載app皆可查找。盼透過建立串聯平台，整合並招募更多人加入做好事行列，擴大影響力。
國民黨強調，在社會經濟活動受限下，使經濟弱勢民眾生活更加不易，先前透過社會各界力量勸募生活物資，在22縣市設置112處愛心關懷據點，此次則延續宗旨，進一步推動待用餐串連活動，盼透過民間團體的支持，及時給予需要關懷的民眾一頓溫飽，同時，也呼籲民眾共同響應、協助拓展，一起陪伴彼此走過疫情。