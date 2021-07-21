COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國民黨愛心待用餐全台大串連　一天一萬餐助民眾度難關

▲國民黨今(21)日召開「載飢載渴，伴你挺過。愛心待餐 全台串連」記者會，由國民黨主席江啟臣偕同秘書長李乾龍、立法委員蔣萬安等人共同召開，現場並邀請合作店家代表到場說明待用餐領取方式。（圖／國民黨提供）
▲國民黨今(21)日召開「載飢載渴，伴你挺過。愛心待餐 全台串連」記者會，由國民黨主席江啟臣偕同秘書長李乾龍、立法委員蔣萬安等人共同召開，現場並邀請合作店家代表到場說明待用餐領取方式。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-21 11:58:52｜2021-07-21 11:59:15

自新冠肺炎本土疫情爆發後，國民黨持續發起多項與民共度疫情難關的相關活動，包括「防疫我＋1」醫療物資捐贈活動，挺第一線防疫；「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」發送民生物資（即福袋）活動；此次國民黨發起全台串連的「愛心待用餐」計畫，一方面可幫助經濟弱勢民眾溫飽，同時幫助提供代用餐的愛心店家增加收入，形成互助雙贏的公益行動。國民黨強調，「一天一萬餐，陪你度難關」，目前已串連全台215家愛心待用餐店家，每日可免費供應一萬份餐點，陪伴民眾度過疫情下的難關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨今(21)日召開「載飢載渴，伴你挺過。愛心待餐 全台串連」記者會，由國民黨主席江啟臣偕同秘書長李乾龍、立法委員蔣萬安等人共同召開，現場並邀請合作店家代表到場說明待用餐領取方式。

國民黨表示，「待用餐」文化源自國外，但這股愛心待用潮，在坊間陸續得到響應。透過善心人士提前支付幾份餐點或飲品費用，或由店家自主決定提供幾份餐點，讓有需要的民眾可以免費享用，這種待用餐慈善模式不採取事先審核資格與造冊，省去行政程序，也顧及受助者的尊嚴，讓民眾接受幫助時沒有心理負擔，有需要就可以前往領取餐點。

國民黨指出，根據主計總處最新公布的5月份失業率4.11%，是7年來新高；失業人口數來到48.9萬，背後更恐象徵48.9萬個家庭陷入經濟困頓；7月份被放無薪假者高達3.1萬人，更是11年來新高。國民黨強調，「政府照顧不到的地方，民間自己動起來」，這段時間最需要大家伸出援手，給予需要的人一頓溫飽，也支撐更多店家走過困境。

國民黨指出，日前新聞報導單親媽媽冒雨騎車載2童騎乘10公里，領取愛心便當。此次，透過民代系統、民眾服務社、地方人士，於22縣市各鄉鎮共同向已經在進行待用餐店家聯繫，並招募更多合作店家，就是希望擴大串連行列，降低民眾取餐難度。同時，設計了心型立牌，提供合作店家擺放，方便民眾一眼辨識是否提供待用餐；現有數位黨部app上亦放置了可供民眾即時搜尋的待用餐地圖，民眾無需具備黨籍，只要下載app皆可查找。盼透過建立串聯平台，整合並招募更多人加入做好事行列，擴大影響力。

國民黨強調，在社會經濟活動受限下，使經濟弱勢民眾生活更加不易，先前透過社會各界力量勸募生活物資，在22縣市設置112處愛心關懷據點，此次則延續宗旨，進一步推動待用餐串連活動，盼透過民間團體的支持，及時給予需要關懷的民眾一頓溫飽，同時，也呼籲民眾共同響應、協助拓展，一起陪伴彼此走過疫情。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.79%84.21%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
79.78%20.22%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.85%88.15%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.19%23.81%
2021-07-18-2021-07-21
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀