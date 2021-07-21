為何家樂福成賣場霸主？答案一面倒　靠「4優勢」無敵了

日常生活中，我們在需要補給用品時，都會選擇到大賣場去採購，而隨著生活習慣的變化，考慮到便利性，超市近幾年也有崛起，有意取代大賣場的地位，在最近形成一個「大賣場PK超市」的現象。近日，就有網友討論「想請問全聯會贏過家樂福嗎？」貼文引發廣大迴響，不少人紛紛點破「4無敵關鍵」，直言「怎麼可能贏得了」。





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一名網友在PTT貼文指出「現在誰買個日常用品會去家樂福，還要繞了一圈賣場才可以結帳，大量採購只是小家庭的假日消遣模式，全聯才是比較符合日常生活的模式，騎機車出門或是走路，一個手提袋就能輕易得上手，買個五百、一千就能有好幾天的用的東西，價格再怎麼樣也是比超商便宜，大量採購的話當然可以去全聯就能滿足，幹嘛一定要去家樂福？」





▲有網友熱議全聯是否能超越家樂福的議題，引發不少討論。（圖／翻攝PTT）

不過，該貼文一出，立刻被轉貼到「家樂福Carrefour商品網友真心話」臉書社團討論，網友表示「好一好陣子沒進去全聯了，好市多停卡也很久了，主要是全聯東西選擇太少，如果你認真逛過家樂福，你會發現家樂福有趣的東西真的非常多，像是超市排隊結帳速度真的很慢....有夠不喜歡，大家怎麼看？我覺得這場戰爭還有得尬呢」。





話題曝光後，不少網友紛紛留言「家樂福跟全聯完全不在同一個等級上吧....家樂福東西這麼多」、「品項家樂福贏、結帳速度家樂福贏、價格家樂福還是贏、要超市家樂福也有，要比什麼？」、「家樂福品項選擇多，服務各方面都好，全聯貨架常常是空的」、「家樂福還有很多自創品牌超便宜跟國外一堆食品欸...怎麼比啊」、「價格一比就知道誰贏了，我自己是不去全聯啦」、「好東西真的只有家樂福才有....超市都專賣貴的跟一般看得到的...」、「比較喜歡家樂福，不管是賣場還是超市，支持家樂福超市廣大鋪店」。





綜合網友意見，在這場PK中，家樂福取得四個優勢，包括「品項眾多，含有自創品牌」、「價格上比較低廉」、「家樂福超市近年廣設」以及「結帳速度也較快」；而全聯部分則是僅有「店家較多，比較方便」一點勝出，也難怪有這麼多人認為家樂福跟全聯的等級不同，家樂福的地位是取代不了的。





▲家樂福近年來廣設超市，提供民眾方便的管道。（圖/NOWnews資料照片）

而事實上，如果以就方便程度來說，家樂福近年也廣設超市，不僅大型量販賣場繼續經營，在全台有66間門市，今年併購頂好之後，超市門市總計262間，未來將持續拓展版圖，且家樂福超市每一間的空間都不小，例如先前開幕的「基隆樂利二店」、「基隆深溪店」佔地都有超過1百坪的大型購物空間，讓民眾方便購物，也能輕鬆採買家樂福的廉價好物。



