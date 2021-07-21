當超人也會累！父親節感謝計畫　打造爸爸專屬充電站

一轉眼間，2021年已完成2/3的進度，雖然過去這段時間深受疫情影響，生活型態各方面皆有所變動，但「家」依然是最暖心的避風港，而「爸爸」這個重要角色在疫情風暴中更是屹立不搖，為家人遮風擋雨。一年一度的父親節即將到來，恰好可以趁這個機會向辛勞的爸爸表達感謝，並在家中打造專屬充電站，讓爸爸隨時都可以補充能量。





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即便是「超人老爸」，也是有壓力爆棚、需要放鬆休息的時候，尤其長時間使用3C產品、久坐或是久站，未適度伸展肌肉，肩頸容易緊繃痠痛，或使骨盆及雙腿承受過多的壓迫；長期累積下來，可能會造成嚴重的不適感，進而影響工作效率與生活品質。





曾讓TAKASIMA高島品牌代言人陳嘉樺Ella一坐上，不知不覺就進入夢鄉的超美型3D手感按摩椅，其中獨家「花式3D手感」按摩技法，不同於傳統按摩椅單調的按摩手法，超美型3D手感按摩椅運用按摩球和服貼身型的移動軌道，揉、推動作精準到位。相信爸爸們只需閉目養神、拋下所有煩心事，交由活動靈巧的按摩球發揮所長，順著身體曲線一揉一推，將緊繃的肌肉徹底鬆開，紓解壓力超有感！





▲A-8200超美型3D手感按摩椅，紓解壓力超有感。（圖／資料照片）

在放鬆肩頸、背脊肌肉的同時，為足部獻上的3D指壓更是令人激賞，彷彿有位專業真人師傅就坐在面前，以指節式刮痧指壓法，促進腳底血液循環，推開壓力點，讓人徹底放鬆。





除了放鬆肌肉、紓解壓力之外，良好的運動習慣也是紓壓最佳管道之一。三段式摺疊外型的T-100 Sandwich三明治跑步機，免安裝又好收納，且內建多種運動模式，包含快跑、慢跑、健走與業界首創「倒著走」模式，可幫助爸爸們提升身體靈活度、平衡感，加強臀部與大腿後側肌群。





▲為爸爸打造專屬充電站，在家就能運動紓壓。（圖／資料照片）

另外，能因應各種不同身型調整扶手、椅墊高度的Takasima X1飛輪車，不論爸爸想要休閒放鬆活動一下，還是塑身燃脂永保青春，八段式磁控阻力設計都可以隨心所欲地調整，各種運動數據在LCD液晶螢幕電子錶一目瞭然，皆能清楚掌握每一次的健身成效。





想在今年父親節，貼心打造超人爸爸專屬的充電站，鐵定要趁現在！即日起至8月31日止，TAKASIMA高島推出「超人爸爸感謝祭」，全館優惠購買按摩椅超划算，現領近萬元購物金，恰好可以再把M-1500 超手感4D按摩槍帶回家，一舉粉碎運動後的乳酸堆積，換來一身舒爽；而且購買指定商品就送獨家好禮，滿萬元再加碼贈送「璀璨金美容棒」乙支，這下子包準爸爸壓力全釋放，輕鬆笑呵呵。



