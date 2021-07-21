韓國軍艦群聚感染　確診率近9成

我是廣告 請繼續往下閱讀
清海部隊為韓國海軍成立的反海盜部隊，爆發群聚感染的文武大王艦當時在非洲海域執行任務，大量艦組人員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，韓國軍方緊急派遣軍機，將301名官兵在20日送返首爾，至生活治療設施或軍方醫院隔離治療。
中央災難安全對策本部表示，確診官兵將留在目前入住醫院或設施內繼續治療，當局將盡全力提供治療支援。採檢結果為陰性者將轉移至慶尚南道的海軍設施隔離14天。
軍艦爆發歷來最大型群聚感染，韓國軍方受到猛烈質疑，認為軍方對未接種官兵「置之不理」，國務總理金富謙與國防部長徐旭20日為此出面致歉。
根據軍方調查，清海部隊起初有一人在2日出現感冒症狀，5日擴大至18人，9日激增至78人；至10日累計95人出現感冒症狀，清海部隊才向合同參謀總部連線報告此事；12日提出書面報告，當時出現症狀者已超過100人，參謀總部卻未立即通報徐旭，遲至15日才指示進行PCR檢測。
對於艦組人員全未接種疫苗，韓國軍方說明，文武大王艦在國內2月底實施接種計畫前就已出航，之後研判在海上接種所需的保存等條件不足，因此未進行接種。但軍方在艦組人員出外執行任務後長達5個月都未訂定對策，仍受到輿論指責。
有軍方相關人士匿名指出，清海部隊這次前往索馬利亞的任務是在美方大力要求下派遣，應有充分理由向美方請求疫苗支援。
國防部初步調查推測，艦組人員可能是在6月28日至7月1日間在非洲當地裝載軍需物資時感染，但當時登船的引航員及裝載物資的相關人員都有穿著防護衣，感染路徑仍難以查明。（編輯：馮昭）1100721