中國近期武統台灣？專家：可能性小、日本最可能捲入衝突

中國近一年來頻頻派軍機擾台，並在東南沿海地區舉行軍演，7月1日中國共產黨百年黨慶，中國國家主席習近平演講時更揚言要解決台灣問題，引發外界高度關注，也相當關心中國近期武統台灣的可能性。不過有多名國際專家20日表示，中國短期內對臺灣發起軍事攻擊的可能性很小，但若是台海發生衝突，日本將是最有可能捲入的美國盟友。





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台海局勢近來逐漸升溫，6月時中國曾一天內派出28架軍機侵入我西南防空識別區，創下過去紀錄。中國解放軍近期還在福建沿海進行實戰訓練，火藥味相當濃厚。





根據《自由亞洲電台》報導，華盛頓智庫國際戰略研究中心（CSIS）20日舉辦研討會上，有多名專家醫治認為，中國在近期武統台灣的可能性很小。





美國布魯金斯學會外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，外界不應該帶著非黑即白的視角看待台海問題。何瑞恩表示，中國政府每天都在試圖腐蝕台灣人對於未來的信心，營造出一種「反抗並沒有用」的觀念，而中國削弱台灣實力的方式具有著持續和連貫性。





報導中提到，除了由北京當局主導的假消息散佈進台灣社會以外，中國政府也竭力阻撓台灣參與國際事務，以防「一個中國」原則受到衝擊。





國際戰略研究中心亞太安全事務高級研究員、中國實力項目主任林碧瑩（Bonny Lin）在研討會表示，除了武統台灣之外，中國採取一系列「灰色地帶」（grey zone）行動，達到推進兩岸和平統一的目的，其中包括抹黑或制裁中國認為在宣揚台獨的台灣人。林碧瑩指出，除了武統台灣之外，北京當局在台海問題上還有很多選擇。





而這幾個月來，美國總統拜登也接連發出信號，強調台海問題在美國外交政策中的戰略地位。4月時更和日本首相菅義偉發表聯合聲明，時隔52年提及台海和平穩定的重要性，與韓國總統文在營發表聯合聲明時，再度強調台海問題。不過參與研討會的專家認為，若台海發生衝突，日本是最有可能捲入其中的美國盟友，而這在日本政府近期的表態中也得到充分體現。





但英國《金融時報》記者席佳琳(Kathrin Hille)認為，台灣社會對於來自北京的文攻武嚇早已司空見慣，幾乎沒有人擔心台海戰爭一觸即發，儘管中國越發頻繁的軍事行動也未改變這樣的局面。



