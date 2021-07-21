中市鰲峰山觀景平台英文拼錯　觀旅局：拆除改善

新冠疫情微解封，民眾趁休假閒暇紛紛往外走動，清水鰲峰山步道林蔭茂盛，連中午時間都有民眾前來爬山到觀景平台，卻有眼尖的民眾發現，市府新設置的鰲峰山觀景平台指標，英文字「Secnic Platform」拼錯了，民眾張先生說，市政府花公帑建設立意很好，但是如果做個錯誤指標，會被當笑話很丟臉，市議員楊典忠表示，市府的公共設施都會初驗、複驗，層層關卡都還能有錯字，可見市府做事缺乏用心，而且公園內的指標牌也有英文翻譯不一致的情況，希望市府儘速改正。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-21 16:06:32｜2021-07-21 16:06:53
民眾張先生說，帶外國朋友從高美濕地順道來鰲峰山觀景平台看看，入口處就發現新設立的指標寫著「觀景平台Secnic Platform」，朋友驚呼「What is Secnic?」原來是把風景的英文Scenic拼錯字了，他尷尬地說，沒想到除了看漂亮的風景外，還能看到台灣風景區的「指標錯字」，讓他覺得不可思議。
議員楊典忠表示，鰲峰山觀景平台103年6月啟用後，結合登山步道成為海線觀光朝聖重要景點之一，而市府近期在通往觀景平台的步道上，另闢一條步道前往陽光草坪，以致在分叉路口新設指標牌，除了「觀景平台Secnic Platform」寫錯之外，公園內的指標還有把觀景平台翻譯成「Scenic Lookout」，指標英文翻譯部分應該一致，盧市長常說，外語能力是接軌國際的關鍵指標，希望市府在公共設施標示應該要雙語並要求正確性，免得指標錯誤反而鬧笑話。
市府觀旅局表示，鰲峰山步道往觀景平臺指標牌面為109年初施作，英譯誤繕部分將立刻派員拆除既有牌面，並於一星期內改善完成。後續製作相關指標及導覽牌時，將更審慎注意英譯內容正確性，避免類似情形再次發生。