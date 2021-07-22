花旗銀行安心刷好評延長　攜手熱門商店紓解中元採買壓力

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微解封偶爾可能想出去逛賣場透透氣，花旗攜手各大通路，提供加碼優惠，包括在家樂福使用家樂福錢包綁定花旗信用卡消費，最高享5%回饋。週三單筆儲值滿1000元最高享3%回饋，而8月16日到8月22日，中元節加碼天天都最高3%回饋，如果還有花旗現金回饋PLUS鈦金卡友，更可以再享2%現金回饋。想要分期的卡友也可以把握單筆分期滿5000元享100元家樂福商品提貨券的限時優惠！另外，全聯的優惠也不會少，7月30日到9月30日，到全聯使用PX Pay最高享3% 點數回饋，綁定現金回饋PLUS鈦金卡再享2%回饋。卡友可以趁這一波中元節優惠好好的享受各種加碼回饋的好康！
除了各大量販賣場，考慮到不想要出門採買，只想安心在家的卡友，花旗銀行也攜手三大電商，在8月1日至8月31日這段期間，PChome線上購物樂享最高20%回饋；momo購物網樂享最高10%回饋；蝦皮購物樂享最高現折2000元！消費分期也同時推出限時優惠，7月24日至7月31日於PChome線上購物及momo購物網，單筆分期消費滿50000(含)最高享10%回饋。
以上推出的好康優惠，聰明懂消費的卡友，可以在中元節刷花旗採買各項供品之時，先登錄花旗安心刷活動，讓好康疊加！花旗銀行整合各大量販賣場與網路電商，替民眾省荷包，讓中元普渡不受疫情影響打折扣。
「安心刷 回饋隨行」活動內容條件詳花旗活動官方網站：
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謹慎理財 信用至上
差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.88%~15%，依電腦評等而定。循環利率之基準日為104/9/1。預借現金手續費：預借現金金額x3.5%加上新臺幣100元。特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%。