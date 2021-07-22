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花旗銀行安心刷好評延長　攜手熱門商店紓解中元採買壓力

▲一年一度中元節下月將到來，各種供品需求量可超越一般日常採買，對此花旗銀行宣布延長「安心刷-回饋隨行」，替全民激省荷包。（圖／shutterstock）
▲一年一度中元節下月將到來，各種供品需求量可超越一般日常採買，對此花旗銀行宣布延長「安心刷-回饋隨行」，替全民激省荷包。（圖／shutterstock）

財經中心／綜合報導

2021-07-22 10:00:00

八月中元節即將到來，普渡拜拜向來帶動全民採購潮，從個人、企業到廟宇，都需要大量的供品，但近期疫情影響之下，民眾更要精打細算怎麼刷卡才能刷得最划算，為了因應廣大消費者的心聲，花旗銀行近期宣布好評延長「安心刷-回饋隨行」到八月底，同時攜手國內各大知名賣場、量販店祭出多重好康回饋，而因應多變的疫情，PChome、Momo、蝦皮，更有最高20%回饋，讓卡友們中元節採購不必大失血，線上線下購物都可以享有多重好康。

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台灣民間習俗重要節日之一的「中元節」從傳統的三牲四果，到年輕一代講求實用與保存便利的泡麵、餅乾零食、即溶咖啡等，需求量可超越一般日常採買，為了要讓好兄弟飽餐一頓，準備供品的花費也不是一筆小數目，因此，花旗安心刷活動讓你採購供品的同時，也可以放心享回饋，只要於登錄日起至8月31日，單筆消費滿999元(含)以上，累積達3筆，享全家虛擬禮物卡100元，累積達9筆，享300元全家虛擬禮物卡、累積達20筆，享最高1000元全家虛擬禮物卡回饋，等於最高5%回饋，幫你買供品享優惠！

微解封偶爾可能想出去逛賣場透透氣，花旗攜手各大通路，提供加碼優惠，包括在家樂福使用家樂福錢包綁定花旗信用卡消費，最高享5%回饋。週三單筆儲值滿1000元最高享3%回饋，而8月16日到8月22日，中元節加碼天天都最高3%回饋，如果還有花旗現金回饋PLUS鈦金卡友，更可以再享2%現金回饋。想要分期的卡友也可以把握單筆分期滿5000元享100元家樂福商品提貨券的限時優惠！另外，全聯的優惠也不會少，7月30日到9月30日，到全聯使用PX Pay最高享3% 點數回饋，綁定現金回饋PLUS鈦金卡再享2%回饋。卡友可以趁這一波中元節優惠好好的享受各種加碼回饋的好康！

除了各大量販賣場，考慮到不想要出門採買，只想安心在家的卡友，花旗銀行也攜手三大電商，在8月1日至8月31日這段期間，PChome線上購物樂享最高20%回饋；momo購物網樂享最高10%回饋；蝦皮購物樂享最高現折2000元！消費分期也同時推出限時優惠，7月24日至7月31日於PChome線上購物及momo購物網，單筆分期消費滿50000(含)最高享10%回饋。

以上推出的好康優惠，聰明懂消費的卡友，可以在中元節刷花旗採買各項供品之時，先登錄花旗安心刷活動，讓好康疊加！花旗銀行整合各大量販賣場與網路電商，替民眾省荷包，讓中元普渡不受疫情影響打折扣。



「安心刷 回饋隨行」活動內容條件詳花旗活動官方網站：
https://www.citibank.com.tw/zh/credit-cards/promotions/shopping/2021Q2ATL/

更多花旗優惠詳: https://www.citibank.com.tw/zh/credit-cards/promotions/

謹慎理財 信用至上
差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.88%~15%，依電腦評等而定。循環利率之基準日為104/9/1。預借現金手續費：預借現金金額x3.5%加上新臺幣100元。特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%。
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