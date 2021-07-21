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誤觸報案App「1功能」糗炸！另類實測結果曝　網驚：快載

▲一名女網友因為誤觸報案App其中一項功能忍不住喊糗大，但這個另類的實測結果曝光後也讓不少網友直呼安心「趕快下載！」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名女網友因為誤觸報案App其中一項功能忍不住喊糗大，但這個另類的實測結果曝光後也讓不少網友直呼安心「趕快下載！」。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 23:46:07｜2021-07-21 23:49:38

一個人單獨在外深夜未歸，不論性別或年紀都得格外小心，日前有名女網友聽聞有民眾遭到怪人跟蹤，靠著報案App「110視訊」化險為夷後便跟著下載同個App，沒想到卻不小心誤觸到「視訊報案」功能，下秒立刻被當地派出所員警聯繫，解釋一番後對方仍不願掛掉電話，原因曝光後不少網友也紛紛驚喜直呼「馬上下載！」。

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這名女子今（21）在臉書社團分享這次「誤觸」後的使用經歷，她提到當時看見有社團成員被人跟蹤後靠著這個App脫身，於是也打算下載來以備不時之需，沒想到下載好沒多久點開應用程式，卻不小心點到「視訊撥出」功能，下秒應用程式就立刻將通話撥出連到警局。

▲也有網友推薦「110視訊報案」APP，並表示「用這個報警，不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方」。（圖／翻攝自PTT）
一位女網友誤觸報案app的視訊報案功能，馬上被派出所警方聯繫。（圖／翻攝信義區三兩事）
情急之下原PO立刻掛斷電話，而離她最近的三張犁派出所仍在一分鐘之內重新撥打電話回來詢問，原PO這才告知是不小心誤觸了這個功能，但員警仍仔細盤問原PO身份和所處地點「小姐，我一定要確認妳的身份，請妳立即報出妳的名字、家裡地址、還有出生年月日核對身分；否則如果妳現在是被歹徒拿到手機威脅，那不是立即就有危險嗎？」

誠實回報後的原PO文末也直呼安心「真是糗大了，但是也很慶幸執法從嚴！未來一定要記住這個App，因為讓我感覺很安心」，而不少網友在原PO分享完這個經歷後也連聲稱讚「看完馬上下載」、「這警官認真欸，值得嘉獎」、「謝謝警察大人的警覺心！」、「順便宣導一下，除了視訊110外，也有視訊119可以報案，勤務中心人員會線上指導大家操作CPR」，此外也有網友提到若是發現軌道、平交道、橋樑及隧道等出現障礙物時，也可以用這個報警，「不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方」。（編輯：楊智傑）

▲也有網友推薦「110視訊報案」APP，並表示「用這個報警，不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方」。（圖／翻攝自PTT）
▲也有網友推薦「110視訊報案」APP，並表示「用這個報警，不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方」。（圖／翻攝自PTT）
 

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