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蔡英文3月內抱歉6次　蔡壁如：世界最會道歉總統

▲總統蔡英文日前因為羽球球后戴資穎搭經濟艙的事再度致歉，這是4月以來她第6度致歉。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文日前因為羽球球后戴資穎搭經濟艙的事再度致歉，這是4月以來她第6度致歉。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者呂炯昌/台北報導

2021-07-22 10:54:48｜2021-07-22 10:55:46

總統蔡英文日前因為羽球球后戴資穎搭經濟艙的事再度致歉，這是4月以來，蔡英文口頭的、直播的與臉書的第6次道歉。台灣民眾黨立委蔡壁如表示，蔡英文是世界最會道歉，呼籲別把道歉當兒戲。

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蔡壁如在臉書整理蔡英英文最近3個月道歉史，包括：4月初為太魯閣事故致歉、5月初以黨主席身為民進黨染黑道歉、5月13日與5月17日兩度停電道歉。、6月11日為新冠確診病故300多人致歉、前幾天再因體協安排不夠「細心、貼心」讓選手搭經濟艙發文道歉。

蔡壁如指出，外界批評蔡總統道歉作秀、甩鍋，我卻覺得她像是專業的道歉機器，從國安事故到選手坐經濟艙這類爭議，都在守備範圍，事無大小，都能笑罵由人地完成道歉任務。

蔡壁如進一步指出，2018年普悠瑪事故，蔡總統道歉，宣示徹查全案、改革台鐵；今年4月發生傷亡更慘重的太魯閣號事故，蔡總統道歉SOP再次啟動，還說「不要懷疑政府，改革台鐵的決心」。兩次重大事故死傷超過300人，儘管家屬哭斷了腸，蔡總統充耳不聞，像錄音機重覆播放她曾經說過的、被證實已跳票的承諾。台電近4年三度大停電，事故原因如出一轍，蔡總統道歉，然後鄭重其事地宣示「改革台電，政府責無旁貸」，其實類似「宣示」已宣示三次，蔡總統每次都說得毫無愧色。

蔡壁如批評，在蔡總統道歉裡，該負責的人總是「我們」或「某部會（單位）」，一切事故、事件都會「徹底調查、查辦到底」，最終向國人喊話「相信政府」；這樣的道歉套路被網友整理成「蔡英文道歉方程式」，在網路社群廣傳搞笑。其實總統道歉是很嚴肅的事，因為國家元首的道歉，代表一個國家的道歉，在民主體制下，「國家」包括政府與人民。也就是說，蔡總統的道歉，不只代表蔡政府，還代表全體國人，包括你我在內，蔡英文一次一次的假道歉、亂道歉，就是一次一次透支政府公信力，也是一次一次打你我的臉、羞辱人民。

蔡壁如呼籲，「別再把總統的道歉當成兒戲，這是您對國人最起碼的尊重，台灣不要一部冷血無淚的道歉機器！」台灣需要的，是一個肯做事、願意負責任的總統。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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