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檢驗醫學部是臨床支援單位，雖沒有直接接觸病患，但病毒檢驗過程仍存有風險性，，醫檢師必須穿戴好安全防護，謹守標準作業流程操作。高醫檢驗醫學部主任張哲銘指出，目前部內配備有2台「高通量檢驗儀器」及POCT等快速診斷儀器，每天的工作量能可以承接超過千件，為南臺灣最重要的檢驗備援堡壘。
快速檢驗儀器有效分流 助臨床醫師快速診斷
為找出新冠肺炎病毒，透過醫檢師日日夜夜守住崗位，加上2線「高通量PCR檢驗儀器」日夜運轉，期每天最高達上千支檢體，從三級警戒以來PCR檢驗已經執行超過2萬7000件，其中也包括屏東枋山專案。檢驗醫學部副主任陳柏志說明，新增快速檢驗儀器後，可針對COVID-19 PCR檢驗有效分流，急做報告從過去3至4小時縮減為30分鐘至1小時，提供臨床醫師快速鑑別診斷，尤其對於急性中風、急產婦或緊急手術等患者更能把握治療關鍵。
高醫可望配合池化方法 大幅提升檢驗能量
為了配合高市提升PCR採檢能量，高醫除了目前的2套高通量PCR，未來也將配合池化方法(Pooling)分析，大幅提升檢驗能量和附加效應，不僅能遏阻Delta變異病毒株於醫療機構可能的潛在傳播風險，也能為微解封與醫療量能負載預做準備，可望幫助疫情檢驗、監測以及預判。
資料來源：健康醫療網 揪出新冠病毒 高醫檢驗醫學部至今檢驗逾2.7萬件
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