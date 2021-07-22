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口腔癌患者常遇窘境！　他靠這招從足不出戶到參加路跑

口腔癌患者常遇窘境！　他靠這招從足不出戶到參加路跑
口腔癌患者常遇窘境！　他靠這招從足不出戶到參加路跑

健康醫療網

2021-07-22 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】獨居的鄭永裴過去為建築板模工，六年前罹患口腔癌，手術切去右頰，取大腿皮瓣重建失敗後，一年多來右臉患部外露可見口腔內部，至今已歷經九次重建手術，出門只得戴上口罩保護傷口也避開他人眼光，術後難以言語、無法吞嚥、擔憂疾病與未知命運，罹癌鉅變讓鄭大哥人生陷入走不出的困境。

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社會賦予性別角色期待　５苦說不出

陽光基金會服務的口腔癌病友六成以上為第三、四期癌症患者，手術切除病灶後常會造成顏面缺損，並影響吞嚥、說話等功能，口癌患者九成為男性，多數為做工的人從事藍領工作，一旦罹癌術後生活陷入多重困難。

陽光基金會北區中心王佩珊主任表示，社會賦予男性擔負經濟和必須展現剛強的性別角色期待，本來苦楚就不易對人訴說，罹患口腔癌後大哥們很常出現五大苦境，包含術後說話不清讓大哥更不願開口、難以吞嚥讓他們只能以眼視菜、外觀缺損也讓他們不願外出、朋友多數也難再往來、及未來工作無著落收入不穩定等多重壓力。

獨居六年苦撐病痛　直到遇見人生陽光

因大哥識字不多、術後言語困難，社工常陪伴協助辦理相關資源申請、提供營養品等讓其能夠安心度日；面對病況反覆與漫長重建手術過程，社工也陪伴大哥與醫師討論，以穩定身心長期抗戰。

一步步陪伴著永裴大哥從初期足不出戶，到逐漸變得開朗，願意出門來陽光復健、參加口友團體活動、拉下口罩一起共餐、甚至參加路跑活動；現在的永裴大哥笑容變多，不僅以自身經歷鼓勵初來陽光的病友，他生活清貧但仍懷感恩回饋的心，省吃儉用的他就連難得對中的發票200元都願捐出。

口腔癌病友服務計畫　陽光基金會力邀捐款支持

為幫助口腔癌病友有個基本尊嚴的生活，陽光基金會現正籌募「口腔癌病友服務計畫」經費，透過社工、治療師、護理師等專業團隊，幫助病友在營養、經濟、復健、心理等方面獲得支持，邀請民眾捐款支持。



資料來源：健康醫療網 口腔癌患者常遇窘境！　他靠這招從足不出戶到參加路跑

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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