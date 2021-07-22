薔薔靠1招遇桃花！小6歲男友突問「是不是陰陽人」

節目《女人我最大》因應疫情，改採視訊方式，由藝人自行錄製網路版節目，藝人薔薔特別將自己的網美房供大家欣賞， 透露改造房間2個月後遇到桃花，未料卻遭小6歲的男友質問是不是「陰陽人」。

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事實上，先前《玩美研究室》替薔薔打造房間距今已超過半年，而她去年到花蓮出席跨年晚會時，被會場門口1名保全帥氣樣貌吸引，但由於對方小自己6歲，讓薔薔擔心年紀太小的男生想法會有差距，無法走進彼此的內心。不過薔薔最後仍決定接受對方，原因是對方願意單獨赴約自己的朋友聚會，薔薔笑說：「我覺得他很勇敢，我們一大群都『妖魔鬼怪』。」

▲薔薔自曝認識男友過程。（圖／薔薔IG）

薔薔回想去年上《女人我最大》時，才強調不能接受姊弟戀，當時藍心湄還說：「祝妳找到一個小6歲的男友。」，現在回想起就覺得藍心湄根本神預測。值得注意的是，薔薔曾在節目上說自己是陰陽人的玩笑，竟被男友看到，還質問她：「妳為什麼要在節目上這樣講，妳到底是不是陰陽人？」讓薔薔聽到後氣炸，直說不希望男友再看自己的相關影片。

▲薔薔曾強調不能接受姊弟戀。（圖／記者朱曼寧攝）

▲薔薔改造房間後遇桃花。（圖／TVBS提供）

另外，鮮少曝光自己房間的琳妲，家中擺設走復古風，而因為爸爸熱愛木頭家具的薔薔，同樣也是走復古風，表示除了自己的房間外，其他全都很復古，琳妲一聽薔薔與自己喜好相同時，就開心分享：「我家的餐桌還是可以轉的。」

▲琳妲難得開箱自己的閨房。（圖／琳妲臉書）