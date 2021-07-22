LINE突跳出「這4個字」！她驚：居然會預言 用戶揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 15:57:18
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過就有一名女網友發文，表示她的LINE竟然突然跳出「4個字」，讓她傻眼「居然會預言」，貼文一出，也有用戶揭真相。
該名女網友今（22）日在社群平台《Dcard》上以「我的Line是全場唯一真預言家」為題發文，表示她的LINE跳出「您有新訊息」，可是仔細看了一下右上角，竟然是「1分鐘後」，讓她簡直驚呆「一分鐘後？？？？？要不要順便告訴我樂透號碼」？貼文一出，掀起熱議，「哈哈哈哈，如果一分鐘後沒有人Line你，那他就是狼假跳的預言家」、「可以告訴我幾分鐘後有男朋友嗎」、「後勁好強，害我大半夜狂笑」、「笑出來」、「未來人即將傳送未來訊息」。
另外，也有不少苦主表示，「我的也會欸搞啥啊哀鳳」、「我的也常常這樣」、「我也會耶，反正就是line的日常bug吧，見怪不怪」、「絕對bug，我的反而是通知沒跳出來訊息先有，然後我已經回完很久了才跳通知，會顯示幾分鐘前這樣」、「我也收過哈哈哈」。不過，也有用戶揭開真相，「哈哈哈哈我之前也有遇過，超矇逼的，結果是我把時間的自動設定關掉，導致有時差，才會出現這種狀況」、「時間跑掉了，我前陣子也是。到『設定』點『一般』，接著點『日期與時間』，再點『自動設定』」、「手機時間比網路時間慢的話就會這樣，我還有一天後未接來電的紀錄」。（編輯：郭佩蓉）