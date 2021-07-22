LINE突跳出「這4個字」！她驚：居然會預言　用戶揭真相

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過就有一名女網友發文，表示她的LINE竟然突然跳出「4個字」，讓她傻眼「居然會預言」，貼文一出，也有用戶揭真相。





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該名女網友今（22）日在社群平台《Dcard》上以「我的Line是全場唯一真預言家」為題發文，表示她的LINE跳出「您有新訊息」，可是仔細看了一下右上角，竟然是「1分鐘後」，讓她簡直驚呆「一分鐘後？？？？？要不要順便告訴我樂透號碼」？





▲一名女網友以「我的Line是全場唯一真預言家」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有不少苦主表示，「我的也會欸搞啥啊哀鳳」、「我的也常常這樣」、「我也會耶，反正就是line的日常bug吧，見怪不怪」、「絕對bug，我的反而是通知沒跳出來訊息先有，然後我已經回完很久了才跳通知，會顯示幾分鐘前這樣」、「我也收過哈哈哈」。



