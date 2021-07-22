貓咪表情嚴肅站「神桌兩側」　網讚：是虎爺本尊！

很有靈性喔！網友

李沂霈家有兩隻親人貓，從小貓哥哥「兄代母職」將妹妹照顧長大，牠們形影不離、感情相當要好，某天發現兄妹兩跳上供奉著令旗的神桌，但牠們沒有在上頭嬉戲玩耍，反倒表情剛正地趴在桌子兩旁，乍看之下就像神明派來的左右護法，非常神奇！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲咖B第一天來到家的模樣。（圖／網友李沂霈授權提供）

× ▲咖B第一天來到家的模樣。（圖／網友李沂霈授權提供）

▲妹妹Miu幼時非常可愛。（圖／網友李沂霈授權提供）

× ▲妹妹Miu幼時非常可愛。（圖／網友李沂霈授權提供）

▲去當天使的的妞妞。（圖／網友李沂霈授權提供）

× ▲去當天使的的妞妞。（圖／網友李沂霈授權提供）

5歲的哥哥「

咖B

」出生在水溝，其他小貓被送養完畢後牠

仍乏人問津，於是便把咖B收編回家，起初李小姐有些心驚，因家中已有17歲老賓士娘娘「妞妞」，擔心黏人的妞妞會因此鬧彆扭，幸好兩隻雖打打鬧鬧，卻也有驚無險地一起長大。前年妞妞失足當了天使，妹妹「MiuMiu」便在此時來到李小姐身邊。

▲妹妹Miu可以說是哥哥咖B親手帶大的。（圖／網友李沂霈授權提供）

× ▲妹妹Miu可以說是哥哥咖B親手帶大的。（圖／網友李沂霈授權提供）

Miu從小在咖B的守護下長大，幫奶貓舔身體、整理毛髮、清潔屁屁，除了天生不擁有的奶水外，所有家長會做的照顧，咖B一樣都沒落下。小Miu在暖男哥哥的寵溺下，長成一位呆萌跋扈大小姐，長大後不撒嬌、不討摸、家裡來了客人也照樣不管，彷彿在牠眼中就是哥哥最重要！

▲小Miu常常搶哥哥的時物，但咖B從來不會計較。（圖／網友李沂霈授權提供）

× ▲小Miu常常搶哥哥的時物，但咖B從來不會計較。（圖／網友李沂霈授權提供）

李小姐因與神明有淵源，今年初在家開始供奉九天玄女母娘令旗，這天早上例行敬茶，卻發現兄妹兩竟跳上神桌，當下既生氣又好笑，平時牠們做壞事被看到時，會立刻逃離現場，可貓貓們這次卻表情鎮定、乖乖地趴在桌子上動也不動，且桌上香爐和會飄動的令旗都沒有被破壞，像是有人告誡牠們要乖一般，非常奇妙。

▲貓咪趴的位子剛好一左一右，彷彿牠們不是上來搗亂，而是在保護令旗。（圖／網友李沂霈授權提供）

× ▲貓咪趴的位子剛好一左一右，彷彿牠們不是上來搗亂，而是在保護令旗。（圖／網友李沂霈授權提供）

兩隻肅穆的模樣就像當上了母娘的左右護法，後來趴了很久，最後還是李小姐將牠們抱走才離開。網友們對於這則故事則認為：「就是兩隻虎爺啦！」、「喵喵：大膽！看到本尊還不下跪！」、「貓：早晚三條魚，我就保佑你！」、「我家是先喝土地公的水，喝完就趴下來陪土地公～」。

（編輯：李惠婷）