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遠離氣喘發作　把握日常三步驟

遠離氣喘發作　把握日常三步驟
遠離氣喘發作　把握日常三步驟

健康醫療網

2021-07-22 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】你也常一早起床就噴嚏連連嗎？小心可能是過敏性疾病惹禍！根據國民健康署106年國民健康訪問調查，未滿12歲兒童氣喘盛行率為5.6%，主要因人體接觸過敏源後，引發體內免疫系統過度反應，導致過敏症狀產生。國民健康署指出，氣喘、過敏性鼻炎及異位性皮膚炎等都是常見的過敏性疾病，其中氣喘急性發作時，嚴重可能危及生命，不得輕忽嚴重性。

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氣喘平時無症狀　急性發作嚴重恐致命

氣喘患者平時沒有明顯症狀，但不代表已經痊癒，若碰觸環境隱藏感染或刺激過敏原等，都可能誘發嚴重急性發作。國民健康署表示，病毒感染(56.7％)、塵蟎(44.5%)、氣溫急遽變化(42.7％)、空氣汙染(24.6%)以及冰冷食物(21.6%)，屬於前五名常見的過敏原及刺激物，另外還包括蟑螂、花粉、寵物毛屑及二手菸、三手菸等。

維持居家環境清潔　防範塵蟎生長

要降低誘發氣喘的危險因子，可把握三撇步，包括遠離過敏原、拒絕週遭菸害以及外出戴口罩。國民健康署吳昭軍署長說明，家中的枕頭、棉被、床墊等都可能因為塵蟎緣故誘發氣喘，因此平時就應維持居家環境清潔，包括每一至兩週用熱水清洗寢具並曝曬於陽光底下、不堆放絨毛玩具或擺放地毯等，防範塵蟎生長，其次抽菸產生的煙霧也可能成為氣喘患者的刺激性過敏原，因此應勸告吸菸者戒菸或自行遠離吸菸者，降低誘發氣喘機率。

遠離過敏原　降低誘發氣喘機率

最後，氣喘病患也很容易因空氣中污染物質誘發氣喘，因此外出時應配戴口罩，避免吸入空季中粒狀污染物質引發氣喘。吳昭軍署長呼籲，氣喘患者平時應多注意並遠離環境中隱藏的氣喘誘發因子，有效防治過敏原，就能幫助控制氣喘不發作。



資料來源：健康醫療網 遠離氣喘發作　把握日常三步驟

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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