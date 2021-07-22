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最不想拿的世界第1：口腔癌！6成晚期病患高達半數恐面臨復發
台大醫院副院長暨耳鼻喉科婁培人教授表示，根據衛生福利部109年國人癌症十大死因排名，口腔癌高居第六位。因為成因複雜、多數病患缺乏健康意識、畏懼治療副作用而拖延治療，導致近6成患者確診已屬於局部晚期或遠端轉移，使得治療更為棘手。台灣頭頸癌男性死亡年齡中位數是59歲，而國人男性平均餘命為77.3歲，也就是說，一旦罹患頭頸癌，其平均餘命與男性國人平均餘命相比更是相差約18.3歲，是最短命的癌症之一！
婁培人教授補充說明，罹患頭頸癌影響外觀、說話、吞嚥、呼吸等重要身體機能，在療程期間副作用大，如牙齒受損、口腔黏膜損害、白血球低下、噁心嘔吐、掉髮，甚至接受淋巴切除區域的手術後遺症導致無法提取重物，生活品質改變與疫情擔憂更容易讓病患治療服從率降低。現今受到疫情影響，部分癌友擔憂就醫安全性，而自行延緩治療，卻忽略癌症侵害從未停歇。據英國醫學期刊研究，頭頸癌手術治療若耽延4週，死亡風險將增加6%；若為輔助性治療延遲，則提升近3%死亡風險，皆可能對健康與生命危害！
罹癌不到2年陷復發困境，新藥助力、癌友不要輕易放棄！
中華民國頭頸愛關懷協會楊政杰理事長表示，頭頸癌病患近7成5為中壯年藍領，因社經地位及工作性質，多數接觸檳榔、菸、酒等致癌危險物質時間較早，導致好發年齡層低，病患大多僅為50歲，正值生產力最高的時期。又因疾病特性，一旦進入復發或轉移情況，病患與家屬陷入焦慮與治療選擇困境，臨床上，更常見到病友與家屬已經放棄、不抱希望；甚至，近期受到疫情影響病患就醫意願，錯失治療黃金期，更令醫師們痛心！目前儘管疫情尚未穩定，醫護人員皆會謹慎防疫保護患者，病患應遵循專業醫師的治療建議與安排，千萬別擅自延誤療程！
陽明交通大學校務長兼副校長、台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科楊慕華教授表示，過去十年間，在許多癌症因標靶治療問世而有新的進展時，台灣嚴重頭頸癌治療始終選擇有限。近年免疫新藥的出現後，透過免疫節控點抑制劑再度活化被腫瘤細胞限制的免疫反應，得以持續並長期對癌細胞進行免疫T細胞攻擊作用，為病患提升生活品質，且具長尾效應。根據國際臨床試驗研究顯示，與傳統第一線使用化療合併標靶治療相比，不論是第一線單獨使用免疫新藥或使用化療合併免疫新藥，可有機會延長「整體存活期」，使病患看見更多希望！因此，美國腫瘤治療指引已將免疫治療列入晚期復發或轉移性頭頸癌第一線治療建議，與傳統的手術、化療、放療及標靶治療，提供頭頸癌患者更多的醫療選項。
楊慕華教授亦補充分享診間個案，現年53歲的夏先生，108年轉診來時就已是口腔癌第四期，先前已經歷7次大手術，嘗試多次化療、放療與標靶治療，皆對腫瘤生長沒有抑制效果，甚至侵犯到頸動脈，曾一度被宣判只剩1個月生命而入住安寧病房。經評估後，建議以既有治療搭配免疫治療，現已穩定持續治療2年、定期追蹤，生活品質與身心狀態皆維持良好，陪伴最愛的太太與家人進入人生延長賽！
年度衛教大使-陳金鋒首支衛教影片 振奮激勵癌友
台灣民眾心中永遠的隊長、巨砲英雄-富邦悍將球隊陳金鋒，今年不畏疫情首度擔任台灣頭頸部腫瘤醫學會與中華民國頭頸愛關懷協會的年度頭頸癌衛教大使。經戰百場棒球比賽的陳金鋒表示，人生與抗癌就像面對一場比賽，不可能永遠順勢，許多困難與抉擇，都可能在9局後半才開始。面對頭頸癌，我們不要怕！一如球來，我們就打！
婁培人教授、楊政杰理事長共同強調，治療給付的限制更加重這群經濟弱勢病友的負擔，連帶拖垮整個家庭。陳金鋒以自身經驗分享，一場比賽除了需要球員自身的努力，與保持不輕言放棄的精神外，更需要好的後勤支援，如同頭頸癌病友需要大眾與家庭的關懷、支持一般！
【免驚，頭頸癌戰役！】以晚期中壯年病友真實心聲呈現，表達病友面臨頭頸癌的痛苦、無力與掙扎，因家人的鼓勵、勇敢積極的尋求專業醫療協助與不放棄的精神，為自己贏來人生延長賽。7月27日世界抗頭頸癌日，台灣頭頸部腫瘤醫學會與中華民國頭頸愛病友協會殷切期盼大眾少些異樣眼光，多些平常心，癌友心願不過是重拾生活，並共同希冀台灣醫療早日接軌國際免疫治療趨勢，相挺癌友邁入人生延長賽！
資料來源：健康醫療網 727世界抗頭頸癌日免驚，頭頸癌戰役！延長人生賽局
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