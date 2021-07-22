COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

公股銀行紓困4.0貸款　已核准2663億元

▲公股銀行紓困4.0貸款，已核准2663億元（示意圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲公股銀行紓困4.0貸款，已核准2663億元（示意圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

中央社

2021-07-22 22:58:03

（中央社記者梁珮綺台北22日電）財政部國庫署副署長顏春蘭今天表示，紓困4.0實施以來，公股銀行積極辦理紓困貸款，截至昨天為止，共核准2萬8536戶、金額達新台幣2663億元，戶數及金額核准率分別是98%及89%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國庫署下午召開線上記者會，說明督導公股銀行提供紓困金融協助辦理情形。

依據金融監督管理委員會資料，截至19日止，公股銀行辦理各部會企業紓困方案、銀行自辦（企業戶、個人戶）累計受理申請戶數31萬1069戶、金額為3.2兆元，核准戶數為30萬7336戶、金額達3.1兆元，核准戶數及金額占全體銀行比率，分別為67%及84%。

顏春蘭說，政院6月初拍板實施紓困4.0以來，公股銀行積極配合辦理，統計指出，自6月4日至7月21日止，公股銀行共受理2萬9263戶、金額2993億元，核准戶數2萬8536戶，金額2663億元，核准比率分別是98%及89%。

顏春蘭說明，從6月4日受理申請以來，每兩週會追蹤一次，發現無論是戶數或金額，都呈倍數成長，成長率則是3位數，戶數成長率為370%、金額則有430%。

核准比率也逐漸走揚，顏春蘭說，6月4日至6月18日的戶數核准率為91%，至今已達98%，而金額核准率也從76%上升至89%。

至於哪家公股銀行是承辦冠軍，顏春蘭表示，並沒有訂定審核天數及關鍵績效指標（KPI），也不再比賽，鼓勵各銀行在防疫安全的前提下落實辦理紓困方案，助企業度過難關。

另外，關於夜市攤商、補教業或旅宿業申請紓困貸款碰壁，顏春蘭說，紓困貸款配合各主管機關所訂紓困振興辦法辦理，銀行受理紓困案件後，仍需遵循相關金融法規及銀行公會會員徵信授信準則，依授信5P原則進行評估審查。

她進一步說明，若業者已停業或歇業，或本身向銀行借錢沒還本金、利息超過期限未繳清等，都可能構成審核不過的原因。（編輯：黃國倫）1100722

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
74.32%25.68%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.23%83.77%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.99%19.01%
2021-07-20-2021-07-22
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀