公股銀行紓困4.0貸款　已核准2663億元

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依據金融監督管理委員會資料，截至19日止，公股銀行辦理各部會企業紓困方案、銀行自辦（企業戶、個人戶）累計受理申請戶數31萬1069戶、金額為3.2兆元，核准戶數為30萬7336戶、金額達3.1兆元，核准戶數及金額占全體銀行比率，分別為67%及84%。
顏春蘭說，政院6月初拍板實施紓困4.0以來，公股銀行積極配合辦理，統計指出，自6月4日至7月21日止，公股銀行共受理2萬9263戶、金額2993億元，核准戶數2萬8536戶，金額2663億元，核准比率分別是98%及89%。
顏春蘭說明，從6月4日受理申請以來，每兩週會追蹤一次，發現無論是戶數或金額，都呈倍數成長，成長率則是3位數，戶數成長率為370%、金額則有430%。
核准比率也逐漸走揚，顏春蘭說，6月4日至6月18日的戶數核准率為91%，至今已達98%，而金額核准率也從76%上升至89%。
至於哪家公股銀行是承辦冠軍，顏春蘭表示，並沒有訂定審核天數及關鍵績效指標（KPI），也不再比賽，鼓勵各銀行在防疫安全的前提下落實辦理紓困方案，助企業度過難關。
另外，關於夜市攤商、補教業或旅宿業申請紓困貸款碰壁，顏春蘭說，紓困貸款配合各主管機關所訂紓困振興辦法辦理，銀行受理紓困案件後，仍需遵循相關金融法規及銀行公會會員徵信授信準則，依授信5P原則進行評估審查。
她進一步說明，若業者已停業或歇業，或本身向銀行借錢沒還本金、利息超過期限未繳清等，都可能構成審核不過的原因。（編輯：黃國倫）1100722