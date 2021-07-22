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五月天捐河南洪災1300萬　張庭「鉅額捐款」列台星第一名

▲張庭（左）、林瑞陽捐500萬人民幣，是捐款最多的藝人。（圖／翻攝張庭微博）
▲張庭（左）、林瑞陽捐500萬人民幣，是捐款最多的藝人。（圖／翻攝張庭微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-22 20:29:37

大陸河南省鄭州市近日遭受暴雨侵襲，災情慘重，台灣藝人一起加入賑災行列，張庭、林瑞陽夫婦捐贈500萬人民幣（約台幣2200萬元），名列台灣明星第一名；五月天捐款300萬人民幣（約台幣1300萬元），低調善行被粉絲查出，在網路上大肆轉發；安以軒和老公陳榮煉聯名捐出200萬人民幣（約台幣860萬元），愛心不落人後。

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▲五月天在台南與五迷一起歡度成軍24周年。（圖／相信音樂提供）
▲五月天低調捐款。（圖／相信音樂提供）
不少明星以夫妻名義合捐，楊丞琳、李榮浩；趙又廷、高圓圓；吳奇隆、劉詩詩；林志玲、AKIRA皆是聯名捐出100萬人民幣（約台幣430萬元），彭于晏、張韶涵以個人名義捐贈100萬人民幣（約台幣430萬元），羅志祥、陳立農、歐陽娜娜、賴冠霖、吳尊、汪東城捐款50萬人民幣（約台幣220萬元），王大陸則是捐出30萬人民幣（約台幣130萬元）。

▲羅志祥經紀人對於近來爆出羅志祥與助理的私訊對話一事，火大發出聲明喊告。（圖／羅志祥經紀人提供）
▲羅志祥慷慨解囊。（圖／翻攝羅志祥IG）
合計陸港台共超過150組藝人慷慨解囊，合力捐出逾1億人民幣（約台幣4.3億元），不過因為明星夫妻大多聯名捐款，唯一一對分開的黃曉明、Angelababy，分別以個人名義捐贈50萬瓶飲用水和50萬人民幣（約台幣220萬元），再度被外界質疑婚變。

▲中國河南省近日暴雨，鄭州、新鄉、安陽都傳出嚴重災情。（圖／翻攝自央視）
▲河南省近日暴雨，鄭州、新鄉、安陽都傳出嚴重災情。（圖／翻攝自央視）
 

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您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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73.13%26.87%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.85%83.15%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
81%19%
2021-07-20-2021-07-22
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

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