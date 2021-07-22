五月天捐河南洪災1300萬 張庭「鉅額捐款」列台星第一名
大陸河南省鄭州市近日遭受暴雨侵襲，災情慘重，台灣藝人一起加入賑災行列，張庭、林瑞陽夫婦捐贈500萬人民幣（約台幣2200萬元），名列台灣明星第一名；五月天捐款300萬人民幣（約台幣1300萬元），低調善行被粉絲查出，在網路上大肆轉發；安以軒和老公陳榮煉聯名捐出200萬人民幣（約台幣860萬元），愛心不落人後。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-22 20:29:37
不少明星以夫妻名義合捐，楊丞琳、李榮浩；趙又廷、高圓圓；吳奇隆、劉詩詩；林志玲、AKIRA皆是聯名捐出100萬人民幣（約台幣430萬元），彭于晏、張韶涵以個人名義捐贈100萬人民幣（約台幣430萬元），羅志祥、陳立農、歐陽娜娜、賴冠霖、吳尊、汪東城捐款50萬人民幣（約台幣220萬元），王大陸則是捐出30萬人民幣（約台幣130萬元）。 合計陸港台共超過150組藝人慷慨解囊，合力捐出逾1億人民幣（約台幣4.3億元），不過因為明星夫妻大多聯名捐款，唯一一對分開的黃曉明、Angelababy，分別以個人名義捐贈50萬瓶飲用水和50萬人民幣（約台幣220萬元），再度被外界質疑婚變。