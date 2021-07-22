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烟花路徑對台友善！氣象粉專揭「風雨區」　1處仍需防災

▲烟花颱風今（22）日幾乎原地打轉，氣象局晚間也陸續發布台中以北縣市豪雨特報，氣象粉專《觀氣象看天氣》則提醒北部山區因為累積雨量多「仍要注意是否有災害」。。（颱風示意圖／Pixabay）
▲烟花颱風今（22）日幾乎原地打轉，氣象局晚間也陸續發布台中以北縣市豪雨特報，氣象粉專《觀氣象看天氣》則提醒北部山區因為累積雨量多「仍要注意是否有災害」。。（颱風示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 21:35:38

中度颱風烟花移動速度緩慢，中央氣象局指出由於烟花沒有明顯導引氣流，今（22）日幾乎滯留原地，氣象局預測23日將開始緩慢向西北移動。而氣象粉專《觀氣象看天氣》指出烟花颱風的走法對台灣「算是友善」，也提醒民眾北部山區因為累積雨量多「仍要注意是否有災害」。

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氣象粉專《觀氣象看天氣》指出「烟花颱風的路徑真的非常多變，除了前陣子改來改去的預報，當週日靠近浙江時，路徑可能又會有特殊的變化，是登陸中國、滯留打轉還是轉往日韓，讓人捉摸不定」。

▲22日2時「烟花」颱風路徑潛勢圖。（圖/氣象局提供）
▲22日2時「烟花」颱風路徑潛勢圖。（圖/氣象局提供）
另外也提到由於烟花颱風的走法「對台灣算是友善」，最強的風雨將從海上通過，外圍環流使得北部有時雨還蠻大的，同時也為新竹以北的水庫帶來很大挹注，《觀氣象看天氣》提醒「不過北部山區累積雨量多，仍要注意是否有災害」。

至於週日（7/25）後的天氣，粉專則認為因西南風吹上來，迎風面的南台灣降雨機率提高，「預計西南風的環境會持續很多天，其中下週二（7/27）查帕卡減弱後的低壓雲系移入，南部的雨會變得比較大。至於低壓雲系的強度，不確定性大，先觀望即可」。（編輯：楊智傑）

▲氣象局22晚間表示，烟花颱風幾乎沒有什麼移動。（圖／氣象局提供）
▲氣象局22晚間表示，烟花颱風幾乎沒有什麼移動。（圖／氣象局提供）
 

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