東京奧運最想看哪個項目？鄉民秒選「這3項」：必須要看

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友今晚就在PTT的WomenTalk版上發文提到，有些運動項目的賽事平常並沒有保持關注，但自己到了奧運期間就會特別想看，例如跳水、百米、排球等等，同時發文向網友詢問「大家有想看什麼嗎？」，文章曝光後也讓不少鄉民紛紛留言盤點自己最期待的項目「跳水+1，平常沒特別關注，但奧運的時候都會看！」、「競技體操、羽球，但都不太敢看，太緊張了」、「想看女排金軟景，麵包姐姐最後一次奧運機會了；還有心美的郭婞淳，希望這次不要失常，一舉拿下金牌吧！」、「都有看，不過這次特別期待拳擊」。
綜合討論串中最多網友的點名，游泳、羽球和網球這三項因為參賽選手分別為：年僅19歲就首度進軍奧運擔任游泳國手的王冠閎、世界球后戴資穎和第五次也是最後一次披上中華隊戰袍的盧彥勳等人，都有著高人氣而讓不少鄉民直呼必須要看，此外也有許多關心本屆中華隊選手網友紛紛留言「看有台灣選手的賽事啊！」、「排球，很期待韓女排金軟景和日男排西田有志，其他就台灣選手有時間收看就支持」、「有中華隊都看」、「體操、滑冰、水上芭蕾，及任何台灣個別選手比賽」、「台灣選手有時間收看就支持」。
隨著奧運的聖火即將點燃，《NOWnews今日新聞》也幫讀者們整理了【前進東京奧運】重點賽程的日期與代表台灣的所有中華隊選手，同時彙整歷屆奧運的完整榜單與本屆的亮點選手們，協助讀者隨時掌握2020東京奧運最新消息，替中華台北代表隊加油打氣。（編輯：楊智傑）