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東京奧運最想看哪個項目？鄉民秒選「這3項」：必須要看

▲2020東京奧運將於明（23）日開幕，有網友好奇詢問「大家奧運想看什麼項目」，話題曝光後也引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020東京奧運將於明（23）日開幕，有網友好奇詢問「大家奧運想看什麼項目」，話題曝光後也引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 22:43:38｜2021-07-22 22:49:28

2020東京奧運因為COVID-19新冠肺炎疫情延宕一年，為期17天的賽程將於明（23）日開幕，而代表我國的中華代表隊也已陸續抵達日本，而這史上第一次「幾乎沒有觀眾」的奧運也掀起不少台人關注，即使無法開放入場但民眾仍可透過轉播隨時觀戰，而也有網友好奇詢問「大家奧運想看什麼項目」，話題曝光後也引發熱議。

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本屆東京奧運將於2021年7月23日至8月8日在日本東京舉行，預計會有33項競技、339場比賽，而中華代表團這次拿下68個參賽席次，是史上最多的一屆，中華代表隊至今在奧運累積奪得5面金牌，其中最近3金皆是由女子舉重代表拿下，此外羽球、體操、射箭、標槍等項目都有望奪獎，吸引不少台人熱切矚目。

▲東京奧運台灣體操代表隊。（圖／中華奧會提供）
▲東京奧運台灣體操代表隊。（圖／中華奧會提供）
一名網友今晚就在PTT的WomenTalk版上發文提到，有些運動項目的賽事平常並沒有保持關注，但自己到了奧運期間就會特別想看，例如跳水、百米、排球等等，同時發文向網友詢問「大家有想看什麼嗎？」，文章曝光後也讓不少鄉民紛紛留言盤點自己最期待的項目「跳水+1，平常沒特別關注，但奧運的時候都會看！」、「競技體操、羽球，但都不太敢看，太緊張了」、「想看女排金軟景，麵包姐姐最後一次奧運機會了；還有心美的郭婞淳，希望這次不要失常，一舉拿下金牌吧！」、「都有看，不過這次特別期待拳擊」。

綜合討論串中最多網友的點名，游泳、羽球和網球這三項因為參賽選手分別為：年僅19歲就首度進軍奧運擔任游泳國手的王冠閎、世界球后戴資穎和第五次也是最後一次披上中華隊戰袍的盧彥勳等人，都有著高人氣而讓不少鄉民直呼必須要看，此外也有許多關心本屆中華隊選手網友紛紛留言「看有台灣選手的賽事啊！」、「排球，很期待韓女排金軟景和日男排西田有志，其他就台灣選手有時間收看就支持」、「有中華隊都看」、「體操、滑冰、水上芭蕾，及任何台灣個別選手比賽」、「台灣選手有時間收看就支持」。

▲世界球后戴資穎拿下女子單打冠軍。（圖／取自蔡英文臉書、世界羽球聯盟）
▲世界球后戴資穎拿下女子單打冠軍，也代表台灣參加奧運喊出奪牌目標。（圖／取自世界羽球聯盟）
隨著奧運的聖火即將點燃，《NOWnews今日新聞》也幫讀者們整理了前進東京奧運】重點賽程的日期與代表台灣的所有中華隊選手，同時彙整歷屆奧運的完整榜單與本屆的亮點選手們，協助讀者隨時掌握2020東京奧運最新消息，替中華台北代表隊加油打氣。（編輯：楊智傑）

▲東京奧運專業正式上線！為您整理出中華隊及各大賽事的完整資訊。（圖／NOWnews）
▲東京奧運專頁正式上線！《NOWnews今日新聞》為您整理出中華隊及各大賽事的完整資訊。（圖／NOWnews）
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民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
74.32%25.68%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.23%83.77%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.99%19.01%
2021-07-20-2021-07-22
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