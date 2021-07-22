東京奧運最想看哪個項目？鄉民秒選「這3項」：必須要看

2020東京奧運因為COVID-19新冠肺炎疫情延宕一年，為期17天的賽程將於明（23）日開幕，而代表我國的中華代表隊也已陸續抵達日本，而這史上第一次「幾乎沒有觀眾」的奧運也掀起不少台人關注，即使無法開放入場但民眾仍可透過轉播隨時觀戰，而也有網友好奇詢問「大家奧運想看什麼項目」，話題曝光後也引發熱議。

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本屆東京奧運將於2021年7月23日至8月8日在日本東京舉行，預計會有33項競技、339場比賽，而中華代表團這次拿下68個參賽席次，是史上最多的一屆，中華代表隊至今在奧運累積奪得5面金牌，其中最近3金皆是由女子舉重代表拿下，此外羽球、體操、射箭、標槍等項目都有望奪獎，吸引不少台人熱切矚目。

▲東京奧運台灣體操代表隊。（圖／中華奧會提供）

一名網友今晚就在PTT的WomenTalk版上發文提到，有些運動項目的賽事平常並沒有保持關注，但自己到了奧運期間就會特別想看，例如跳水、百米、排球等等，同時發文向網友詢問「大家有想看什麼嗎？」，文章曝光後也讓不少鄉民紛紛留言盤點自己最期待的項目「跳水+1，平常沒特別關注，但奧運的時候都會看！」、「競技體操、羽球，但都不太敢看，太緊張了」、「想看女排金軟景，麵包姐姐最後一次奧運機會了；還有心美的郭婞淳，希望這次不要失常，一舉拿下金牌吧！」、「都有看，不過這次特別期待拳擊」。

綜合討論串中最多網友的點名，游泳、羽球和網球這三項因為參賽選手分別為：

有著高人氣而讓不少鄉民直呼必須要看，此外也有許多關心本屆中華隊選手網友紛紛留言「看有台灣選手的賽事啊！」、「排球，很期待韓女排金軟景和日男排西田有志，其他就台灣選手有時間收看就支持」、「有中華隊都看」、「體操、滑冰、水上芭蕾，及任何台灣個別選手比賽」、「台灣選手有時間收看就支持」。

▲世界球后戴資穎拿下女子單打冠軍，也代表台灣參加奧運喊出奪牌目標。（圖／取自世界羽球聯盟）

隨著奧運的聖火即將點燃，《NOWnews今日新聞》也幫讀者們整理了

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前進東京奧運】

重點賽程的日期與代表台灣的所有中華隊選手，同時彙整歷屆奧運的完整榜單與本屆的亮點選手們，協助讀者隨時掌握2020東京奧運最新消息，替中華台北代表隊加油打氣。（編輯：楊智傑）