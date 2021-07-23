COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

刺槍術存廢爭論　監委:：應加強對練、避免與實戰脫節

▲空軍5聯隊憲兵第5中隊日前展開「年度駐地專精成效訓練先期驗收」，進行基本刺槍術演練。(圖／軍聞社提供)
▲空軍5聯隊憲兵第5中隊日前展開「年度駐地專精成效訓練先期驗收」，進行基本刺槍術演練。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-23 10:16:44｜2021-07-23 10:18:27

刺槍術存廢問題近期引發爭論，儘管國防部宣示刺槍術有保留必要性，監委仍提出建言，呼籲加強對刺、對練，避免與戰場實況脫節。另外，監委也對4個月的軍事訓練役戰力表達憂慮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
監察院昨（22）日通過監委賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提「志願役及軍事訓練役訓練成效案」之調查報告，指出4個月軍事訓練役經國防部專業考量經立法程序審議通過後執行，是否過短多有爭論，倘能強化課程內容利用並落實精進訓練，加強全民國防意識，使「生活條件與戰鬥條件一致者強」，確保每位結訓成員均能成為「合格步槍兵」、「合格專長兵」，則未來後備動員成軍自非毫無戰力可言，可成為國軍志願役輔助的作戰力量。

監委指出，國軍人性化生活管理確較以往有明顯進步，逐漸擺脫以往負面觀感；但軍事訓練役男接受4個月軍事訓練，期滿結訓後即編為後備軍人，其與志願役結訓後須下部隊服常備役的代表意義完全不同。依據監察院調查瞭解，部分軍事訓練役純屬「過客心態」，服役時程大幅縮短，倘該4個月軍事訓練役期未嚴格把關，而又未經歷以往之部隊駐地、專精、基地訓練、三軍聯訓、戰備任務訓練等考驗補強，未來後備動員持久戰力著實堪慮。

監委表示，新兵入伍訓練係由民轉兵過程，查兵器訓練、戰鬥教練及體能戰技等課程與以往相較並無太大差異，然而近期隨兩岸情勢演變，因應台海戰場新環境，模擬共軍登陸後即將面對的城鎮戰、格鬥等景況，新兵訓練課程亦應隨時代轉變而與時俱進，善用虛擬實境技術，輔以科技化及大數據分析訓練，以期建立一支量少、質精、戰力強及有「嚇阻性」的現代化軍隊。

針對刺槍術存廢，監委表示，刺槍術是輔助完成射擊和保命的戰技，其存廢議題近來甚囂塵上，國防部認為仍有保留之必要，但為避免與實戰情況脫節，國防部宜參採各方意見，加強對刺、對練之經驗。

監委也指出，兵訓練中心教育班長是新兵由民轉兵過程中最關鍵的靈魂人物，但據訪查瞭解，教育班長須承擔不小的訓練管理壓力，福利待遇卻不比戰鬥部隊；而教育班長主要來源是單位自選自用、長留久用，部隊經驗歷練，恐影響其升遷發展，故未來如何精進教育班長的養成教育，及提升他們的待遇和榮譽感，請國防部通盤檢討精進，以利培養國軍優秀骨幹。

針對軍中女性官兵比例提高，監委表示，兩性平權為世界潮流，基於兩性工作平權，國防部在維護部隊戰力的前提下，已逐步提高國軍女性官兵比率（達15.6％）。由於社會環境變遷，接受自我挑戰的意識升高，部分女性體能不輸男性，且願意接受挑戰，其中不乏已有擔任艦長、中隊長、連長、飛行員、女蛙人者，其既抱著熱忱希望而來，有關其未來升遷發展及歷練機會，國防部允應與男性同等重視並完整妥善規劃，切勿停留在以往傳統性別觀念，以消除對婦女一切形式的歧視。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.52%24.48%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀