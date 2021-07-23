刺槍術存廢爭論　監委:：應加強對練、避免與實戰脫節

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監委指出，國軍人性化生活管理確較以往有明顯進步，逐漸擺脫以往負面觀感；但軍事訓練役男接受4個月軍事訓練，期滿結訓後即編為後備軍人，其與志願役結訓後須下部隊服常備役的代表意義完全不同。依據監察院調查瞭解，部分軍事訓練役純屬「過客心態」，服役時程大幅縮短，倘該4個月軍事訓練役期未嚴格把關，而又未經歷以往之部隊駐地、專精、基地訓練、三軍聯訓、戰備任務訓練等考驗補強，未來後備動員持久戰力著實堪慮。
監委表示，新兵入伍訓練係由民轉兵過程，查兵器訓練、戰鬥教練及體能戰技等課程與以往相較並無太大差異，然而近期隨兩岸情勢演變，因應台海戰場新環境，模擬共軍登陸後即將面對的城鎮戰、格鬥等景況，新兵訓練課程亦應隨時代轉變而與時俱進，善用虛擬實境技術，輔以科技化及大數據分析訓練，以期建立一支量少、質精、戰力強及有「嚇阻性」的現代化軍隊。
針對刺槍術存廢，監委表示，刺槍術是輔助完成射擊和保命的戰技，其存廢議題近來甚囂塵上，國防部認為仍有保留之必要，但為避免與實戰情況脫節，國防部宜參採各方意見，加強對刺、對練之經驗。
監委也指出，兵訓練中心教育班長是新兵由民轉兵過程中最關鍵的靈魂人物，但據訪查瞭解，教育班長須承擔不小的訓練管理壓力，福利待遇卻不比戰鬥部隊；而教育班長主要來源是單位自選自用、長留久用，部隊經驗歷練，恐影響其升遷發展，故未來如何精進教育班長的養成教育，及提升他們的待遇和榮譽感，請國防部通盤檢討精進，以利培養國軍優秀骨幹。
針對軍中女性官兵比例提高，監委表示，兩性平權為世界潮流，基於兩性工作平權，國防部在維護部隊戰力的前提下，已逐步提高國軍女性官兵比率（達15.6％）。由於社會環境變遷，接受自我挑戰的意識升高，部分女性體能不輸男性，且願意接受挑戰，其中不乏已有擔任艦長、中隊長、連長、飛行員、女蛙人者，其既抱著熱忱希望而來，有關其未來升遷發展及歷練機會，國防部允應與男性同等重視並完整妥善規劃，切勿停留在以往傳統性別觀念，以消除對婦女一切形式的歧視。