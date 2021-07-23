探尋外星生命之謎　NASA：毅力號將準備首次火星岩石採樣

美國太空總署（NASA）於2月成功將火星探測車「毅力號」（Perseverance）送上火星，並於4月中旬讓其搭載的微型直升機「機智號」（Ingenuity）達成在火星上動力飛行的創舉。7月22日NASA再度傳回喜訊，表示毅力號正準備展開首次的「火星岩石採樣」。





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NASA於22日在官網上宣布這一項挑戰，毅力號將會在2週內抵達火星的杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）中，一處被稱為是「隕石坑斷裂粗糙處」（the Crater Floor Fractured Rough）的地區，採集第一個岩石樣本，等之後再派出回收任務、將毅力號採集的樣本送回地球，進行化學分析，以解開人類長久以來好奇的火星是否曾有生命存在疑雲。





NASA主管科學任務局（Science MissionDirectorate）副署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）在月球「寧靜海」採集第一個標本時，改寫了對月球的認知，為人類開啟新的里程碑。因此他也期待毅力號採集到第一個火星樣本，也能達到阿姆斯壯當年帶給人類的成果。





NASA執行長尼爾森（Bill Nelson）先前曾表示，NASA一直以來都在這浩瀚無垠的太空尋找是否存在另一個太陽或是類似地球的行星，尼爾森坦言，他一直深信有外星生命存在，而這一次毅力號的任務就是解答外星生命的第一步。





NASA團隊認為，杰哲羅隕石坑曾經是一個古老湖泊，經歷多次的消長，可能為生命創造必要的條件。屆時採集的樣本，將會針對岩石的化學和礦物成分進行分析。



