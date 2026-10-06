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▲MeiMei現身回應網友。（圖／翻攝自iG@linlinis00）

節目《我愛黑澀會》培育了許多偶像明星，當年的團體黑Girl（又稱：九妞妞）如今各奔東西，有些成為實力派演員，有些轉型當KOL，其中MeiMei（郭婕祈）是最神祕的，IG最後一則貼文停留在2022年4月，許多人都好奇她如今過得如何，沒想到昨（5）日有網友在IG分享AI短劇，使用了MeiMei以前的劇照，釣出本人留言，她親自回覆網友，「謝大家想我，我很好。」MeiMei過去在節目中以精湛舞技著稱，可愛的小虎牙是她的特色，然而自從黑Girl解散後，MeiMei也曾組過其他團體，並到韓國當練習生，但在2012年出演《半熟戀人》之後就淡出圈子，IG最後一則貼文也停留在2022年4月，讓許多人好奇她的近況如何。沒想到昨日有網友在IG分享AI短劇，用了MeiMei過去的劇照，釣出本人回應，「是小時候的我欸～作者創作懷舊的內容蠻有趣的！」讓許多人驚訝喊，「好久不見！」、「好想妳」、「竟然是本人」。MeiMei也回應大家，「謝謝大家想我，我很好，只是很少更新而已」。不過MeiMei的留言，其實是想提醒創作者，若有使用到肖像權，希望能先詢問過本人，原PO也回應，「因為角色生成與黑澀會美眉MeiMei神似，已與本人溝通過，也徵得同意，謝謝大家喜歡」，MeiMei也在留言處回覆愛心貼圖，看來是已經達成共識，也讓粉絲知道，其實MeiMei還是很活網的，只是沒有更新自己的頁面而已。