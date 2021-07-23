又有歐洲國家伸援手！捷克擬捐贈台灣疫苗　外交部感謝

繼美國、日本、立陶宛與斯洛伐克捐贈疫苗給我國後，如今傳出中歐國家捷克也有意跟進。去年曾訪台的捷克參議院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）表示，政府將討論是否捐贈疫苗給台灣，最快26日開會後有結果。外交部今（23）日表示感謝，將耐心等候捷克政府內部的研商討論結果。





我是廣告 請繼續往下閱讀

針對捷克擬捐疫苗，外交部回應表示，台灣與捷克互動往來十分密切，最近捷克參議長韋德齊、參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）及布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib） 等台灣友人，紛紛就我國疫情及疫苗取得，表達關心並積極呼籲捷克政府提供協助，外交部對此表達誠摯感謝，也將耐心等候捷克政府內部的研商討論結果。





最近美國丶日本丶立陶宛及斯洛伐克均提供疫苗協助我國，外交部除感謝眾多與我國理念相近國家相互扶持友愛互助的情誼外，更相信良善循環所能產生的巨大正向能量。捷克政府及人民此刻展現對台灣的友誼及關懷，展現與我們一起攜手抵抗疫情的決心，不論其政府最後的決定為何，我們都表示感謝及尊重，外交部也將會在獲得捷克政府最後確認結果資訊時，適時向國人說明。









