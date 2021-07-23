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又有歐洲國家伸援手！捷克擬捐贈台灣疫苗　外交部感謝

▲捷克議長韋德齊去年率團參訪台灣，傳出捷克有意提供台灣新冠肺炎疫苗。 (圖／記者葉政勳攝)
▲捷克議長韋德齊去年率團參訪台灣，傳出捷克有意提供台灣新冠肺炎疫苗。 (圖／記者葉政勳攝)

記者呂炯昌/綜合報導

2021-07-23 11:10:18｜2021-07-23 11:11:52

繼美國、日本、立陶宛與斯洛伐克捐贈疫苗給我國後，如今傳出中歐國家捷克也有意跟進。去年曾訪台的捷克參議院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）表示，政府將討論是否捐贈疫苗給台灣，最快26日開會後有結果。外交部今（23）日表示感謝，將耐心等候捷克政府內部的研商討論結果。

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針對捷克擬捐疫苗，外交部回應表示，台灣與捷克互動往來十分密切，最近捷克參議長韋德齊、參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）及布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib） 等台灣友人，紛紛就我國疫情及疫苗取得，表達關心並積極呼籲捷克政府提供協助，外交部對此表達誠摯感謝，也將耐心等候捷克政府內部的研商討論結果。

最近美國丶日本丶立陶宛及斯洛伐克均提供疫苗協助我國，外交部除感謝眾多與我國理念相近國家相互扶持友愛互助的情誼外，更相信良善循環所能產生的巨大正向能量。捷克政府及人民此刻展現對台灣的友誼及關懷，展現與我們一起攜手抵抗疫情的決心，不論其政府最後的決定為何，我們都表示感謝及尊重，外交部也將會在獲得捷克政府最後確認結果資訊時，適時向國人說明。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
28.57%71.43%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
33.33%66.67%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.57%24.43%
2021-07-21-2021-07-24
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