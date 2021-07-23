奧運／東奧限定！Google首頁推日系遊戲 網嗨：也太好玩
為了替東京奧運造勢宣傳，Google與東京動畫工作室「STUDIO 4°C」合作，今（23）日在Google首頁推出一款日系像素風RPG遊戲供網友暢玩，結合日本傳說人物的運動競技小遊戲讓人一玩就上癮，更有網友透露自己玩了2小時半才把遊戲破關，直呼「太好玩了吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-23 11:41:47｜2021-07-23 12:53:34
這款名為「Doodle Champion Island Games」的網頁遊戲，玩家將扮演遊戲主人翁「忍者貓」Lucky，前往「冠軍島」參與各類運動競技，除了要在比賽中爭取勝利，還可以與地圖上的各類NPC互動，解鎖支線任務。遊戲內融合了桃太郎、河童等濃濃日本風的故事人物，且全球玩家更能夠自行選擇加入藍、紅、綠或黃隊，努力替自己隊伍在即時排名榜上贏取更多積分。
運動競技的遊戲內容不僅與奧運呼應，搭配像素畫風更呈現出濃濃復古氛圍，讓玩家仿佛重新回到任天堂紅白機的年代，回想起當年最重視的並非華麗特效也不是在遊戲內課金升級，而是再次找回最初玩game的感動。
有網友在PTT發文討論，直呼「今天google首頁的遊戲也太好玩了吧」，大讚根本神作。而其他網友也紛紛留言回覆說，「真的蠻不錯玩的」、「動畫也做得不錯」、「音樂也很棒，還有自動存檔」、「剛剛把這款奧運遊戲打完了，大概花了兩小時半，終於全獎盃達成」、「鍵盤奧運哈哈哈」。（編輯：倪浩軒）